Safrapay segue Rede e zera taxas para antecipar recebíveis

SÃO PAULO (Reuters) – A adquirente de cartões Safrapay anunciou na sexta-feira que zerou a taxa para antecipar recebíveis a lojistas, ampliando a concorrência no setor, apenas dois dias depois de a Rede, do Itaú Unibanco, ter feito movimento similar.

Braço de meios de pagamentos do Banco Safra, a Safrapay afirmou em seu site que sua oferta vale tanto para as vendas pagas com cartões de crédito tanto na modalidade à vista quanto no parcelado. A oferta vale para clientes com faturamento de 3 mil a 20 mil reais por mês, mas é válida para faturamento de até 50 mil reais mensais.

Na quarta-feira, a Rede, vice-líder do setor, havia anunciado que deixaria de cobrar taxa para antecipar recebíveis de lojistas que receberem pagamentos de compras com cartão de crédito à vista em terminais da empresa e que eles receberiam os valores em dois dias. As condições valem para empresas com faturamento de até 30 milhões de reais por ano.

O anúncio provocou forte queda das ações de empresas do segmento no dia seguinte, com analistas alertando para riscos de que o aumento da competição provoque queda das margens de lucro das adquirentes. A da líder Cielo desabou 7,3 por cento. Nos EUA, o papel da Stone recuou 23,7 por cento, enquanto o da PagSeguro perdeu 9,74 por cento.

No mesmo dia, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu ao Itaú Unibanco explicações sobre o anúncio.