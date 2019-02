Rival da Nubank, banco digital alemão N26 chega ao Brasil

São Paulo – O banco digital alemão N26 vai abrir uma subsidiária no Brasil na próxima semana, em seu primeiro movimento para entrar na América Latina, afirmou o diretor da companhia para o país nesta quarta-feira.

Eduardo Protes afirmou que o N26, que levantou 300 milhões de dólares em janeiro em uma nova rodada de financiamento que avaliou a startup em 2,7 bilhões de dólares, vai oferecer um pacote de serviços bancários acessíveis via dispositivos móveis por meio de uma parceria com um banco local, que ainda será formada.

O N26 ainda precisa de uma licença do Banco Central para funcionar como banco, afirmou o executivo.

O banco alemão tem 2,5 milhões de clientes em 24 países da Europa e vai competir no Brasil contra bancos digitais como Nubank, que tem mais de 2,5 milhões de contas digitais, Banco Inter, e C6Bank, que iniciou operações em janeiro.

Os investidores do N26 incluem Insight Venture Partners, o fundo soberano de Cingapura (GIC), Tencent Holdings, o braço de investimento digital do grupo segurador Allianz e o investidor do Vale do Silício Peter Thiel.