Resultados Digitais planeja crescer 70%, mas corta 10% da equipe. Por quê?

São Paulo – A startup Resultados Digitais, de Florianópolis, surpreendeu o ecossistema empreendedor nos últimos dias: mesmo crescendo na ordem de três dígitos nos últimos anos e projetando uma expansão de 70% para este ano, anunciou a demissão de 76 funcionários. Eles representavam 10,18% da equipe de 746 membros, agora com 670.

O empreendimento é conhecido principalmente pela RD Station, sua plataforma para gerenciar e automatizar ações de marketing digital. Por meio dela, pequenas e médias empresas atraem visitantes para seus sites e os convertem em oportunidades de negócio (no jargão, leads).

De acordo com Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, as demissões vão de encontro a um recente posicionamento da startup, de se tornar “a plataforma líder em soluções de crescimento de PMEs em países emergentes”. O negócio está investindo mais nos conteúdos e softwares voltados a empreendedores iniciantes em marketing digital, com a compra da startup Plug CRM, e anunciou a abertura de escritórios na Colômbia e no México.

Para isso, precisará de funcionários com perfis diferentes. A expansão ao México, por exemplo, gerou uma demanda por funcionários nativos ou com fluência idiomática e cultural. “Montamos um plano agressivo de expansão, mas precisávamos ajustar nosso modelo de negócio, realocar recursos e nos tornarmos mais eficientes para executá-lo”, defende Santos.

Eric Santos, CEO da Resultados Digitais Eric Santos, CEO da Resultados Digitais

A Resultados Digitais realocou “mais de uma dezena” de funcionários para outras áreas da startup e anunciou, no dia 13 de agosto, os 76 cortes. As áreas que mais sofreram a redução foram as de atendimento e vendas.

Repercussão

As reorganizações fazem parte da trajetória de toda startup que precisa alterar seus modelos de negócio – a conhecida pivotagem. Mas isso não impediu que a Resultados Digitais fosse alvo de burburinhos, pela dimensão dos cortes e pela forma como eles foram repassados aos funcionários.

Circulou pela rede social LinkedIn um artigo, publicado três dias após o corte, repassando depoimentos sobre o processo de demissão da Resultados Digitais. As pessoas teriam sido chamadas em grupos, por áreas de atuação, e o desligamento teria sido feito sem dar grandes explicações. Nos comentários, há uma mistura de apoios e críticas ao artigo.

Santos concorda em partes com esses depoimentos, mas faz ressalvas. “Sabemos que a chamada por grupos não foi o processo mais ideal, mas acreditamos que foi melhor do que chamar cada um dos 70 funcionários individualmente e criar um terror que duraria o dia inteiro.”

A Resultados Digitais afirma que já explicou o novo posicionamento para os que ficaram e que criou um formulário anônimo para dúvidas, elogios e críticas sobre os últimos dias. Também estaria chamando os demitidos para um feedback mais estruturado sobre as razões de cada corte – a principal crítica feita nas redes sociais. Todos os diretos são trabalhadores “serão honrados” e o plano de saúde foi estendido para 90 dias de uso.

O empreendimento de marketing digital possui pouco mais de 12 mil clientes e afirma ter 70% do mercado de marketing de automação. A Resultados Digitais projeta, neste próximo semestre, voltar ao número original de funcionários. Desta vez, com novo perfil que a startup defende para si.