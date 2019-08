Resultados Digitais, de Florianópolis, recebe aporte de R$ 200 milhões

Florianópolis — A startup de marketing digital e vendas para pequenas e médias empresas Resultados Digitais anunciará hoje um novo investimento de 200 milhões de reais para financiar diversas frentes do negócio.

O aporte de série D, de 200 milhões de reais, é liderado pelo fundo Riverwood Capital. O fundo já investiu em outras startups brasileiras, tendo como exemplo mais recente o software de gestão financeira para pequenas e médias empresas Omie. Com a nova injeção, a Resultados Digitais recebeu em média 282 milhões de reais em aportes.

A Riverwood se juntará a outros investidores da Resultados Digitais, como TPG Growth (Airbnb, Azul, Spotify, Uber), DGF Investimentos (Reclame Aqui, Ingresse, Resultados Digitais), Redpoint eventures (Creditas, Gympass, Magnetis, Pipefy, Rappi), Astella Investimentos (Omie, Sallve, Qulture Rocks) e Endeavor Catalyst (Conta Azul, Contabilizei, Creditas, Dr. Consulta, Guia Bolso, Rappi).

A startup de Florianópolis, criada em 2011, é conhecida principalmente pela RD Station. A plataforma para gerenciar e automatizar ações de marketing digital é dividida em dois serviços, chamados RD Station Marketing e RD Station CRM.

Por meio da primeira plataforma, pequenas e médias empresas atraem visitantes para seus sites e os convertem em oportunidades de negócio (no jargão, leads). Com a segunda plataforma, transforma os potenciais consumidores em vendas por um software de gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM.

A plataforma aplica uma “máquina de crescimento” às pequenas e médias empresas que usam os serviços da startup, segundo a própria Resultados Digitais. Essa fórmula também a fez crescer. Hoje, a Resultados Digitais tem 700 funcionários em escritórios em Florianópolis (Santa Catarina), Joinville (Santa Catarina), São Paulo (São Paulo), Colômbia e México.

Pé no acelerador

A Resultados Digitais usará seus novos 200 milhões de reais para melhorar suas plataformas de marketing e vendas, inclusive usando tecnologias de inteligência artificial e machine learning aplicadas à automação.

O desenvolvimento de produto também significa integrar-se a mais empresas com soluções complementares, como foi o caso da aquisição da startup Plug CRM no ano passado.

Outro foco do investimento estará em melhorar a experiência do cliente, ampliando a estrutura de atendimento e investindo em educação para pequenas e médias empresas interessadas em marketing e vendas. A internacionalização começou no ano passado, com Colômbia e México, e deverá ser reforçada inclusive com a expansão para outros mercados emergentes. A startup também espera contratar mais pessoal para suportar todos esses planos.

A Resultados Digitais foi uma das primeiras empresas a olhar para o mercado de automação de marketing e afirmou no ano passado ter 70% de participação no mercado. Mas ainda há um espaço enorme para crescer: pesquisas internas da startup da mesma época estimaram o mercado em 1,6 milhão de empresas. Com mais dinheiro em jogo, é hora de colocar o pé no acelerador.