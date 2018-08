Resultados Digitais anuncia sua primeira aquisição de startup

São Paulo – A Resultados Digitais, empresa de automação para marketing digital, anunciou sua primeira aquisição desde o nascimento do negócio, em 2011. Em exclusividade para EXAME, a startup de Florianópolis anunciou a aquisição da Plug CRM, que vende softwares de gestão do relacionamento com clientes para pequenas e médias empresas.

A aquisição de empresas menores, sejam concorrentes ou complementares, é um movimento que exige capitalização tanto na hora da compra quanto na hora de integrar funcionários e sistemas.

“Acho que, no mundo das startups, há empresas que se engajam nas aquisições cedo mais. Mas entendemos que, para nós, este é um ano fundamental para colocarmos nosso sonho grande em prática: ser uma plataforma líder em ferramentas de crescimento para PMEs em países emergentes”, afirma Eric Santos, CEO da Resultados Digitais.

A startup é conhecida principalmente pela RD Station, sua plataforma para gerenciar e automatizar ações de marketing digital. Por meio dela, pequenas e médias empresas atraem visitantes para seus sites e os convertem em oportunidades de negócio (no jargão, leads).

O próximo passo seria converter esses potenciais consumidores em vendas por meio de um software de gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM. Até então, a Resultados Digitais oferecia o serviço apenas por parceiros plugados na plataforma RD Station.

“Concretizar vendas e receitas é uma extensão natural da nossa plataforma de marketing. Sentíamos que havia uma oportunidade muito grande de continuar essa jornada com nossas empresas clientes. Tomamos um caminho mais agressivo para acelerar essa expansão”, diz Santos. Uma pesquisa interna da startup mostrou que 70% de sua base de clientes não possuía um CRM.

A Plug CRM foi escolhida por conta da usabilidade do software, focado mais no vendedor do que no gestor da equipe de vendas. Para o CEO da Resultados Digitais, um grande defeito dos CRMs é fazer o vendedor gastar muito tempo preenchendo dados que só satisfazem o relatório do gestor.

Assim, espera-se que o novo serviço da startup tenha um preenchimento automático de diversos dados, fazendo o vendedor ser mais produtivo com o tempo que ele passaria no programa. A Resultados Digitais continua oferecendo integração com outros CRMs, especialmente com aqueles que atendem melhor certos nichos, como o de empresas de educação. Ao todo, há mais de 100 parceiros plugados na RD Station.

Por enquanto, a Resultados Digitais quer passar longe de mais aquisições. A preocupação número um está em capitalizar em cima da compra da Plug CRM, acelerando a integração com foco em trazer receitas para a própria startup e seus clientes.

A Resultados Digitais possui pouco mais de 12 mil clientes e afirma ter 70% do mercado de marketing de automação. Mas ainda há um espaço enorme para crescer: pesquisas internas da startups estimam o mercado em 1,6 milhão de empresas. O negócio também começou sua internacionalização, com escritórios oficiais na Colômbia e no México.

Há alguns anos, a startup crescia em uma porcentagem três dígitos. Santos estima para este ano uma expansão de 70 a 80% e a duplicação da base de clientes até o fim de 2019. A idade chega e os percentuais ficam menos chocantes em relação às startups mais novinhas. Mas nada melhor do que finalmente focar mais na rentabilidade – inclusive na hora de comprar.