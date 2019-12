Rede zera taxa de antecipação a clientes de todos os bancos

São Paulo – A partir desta segunda-feira (16), a Rede, credenciadora do banco Itaú Unibanco, vai isentar a taxa de antecipação de recebíveis de todas as empresas com faturamento anual de até 30 milhões de reais, independentemente se são clientes do Itaú ou não. Até então, apenas lojistas que tinham, ao mesmo tempo, maquininhas da Rede e conta no Itaú ou no Tribanco podiam receber, em dois dias úteis, o valor das vendas realizadas com cartão de crédito à vista. Com ampliação do escopo, as mais de 15 milhões de pequenas e médias empresas do Brasil, ou seja, 98% do mercado de varejistas em todo o país, passam a ter a possibilidade de aderir ao benefício.

A mudança na política comercial vem depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) entendeu que, mesmo que a campanha pudesse reduzir o custo de antecipação para o lojista, havia a possibilidade de gerar distorções e comprometer a competição no setor no médio prazo. Apesar desse entendimento, até o momento não havia uma imposição do xerife do mercado nesse sentido, porque a Rede tem uma liminar na justiça que a autoriza a continuar atuando da mesma forma. Com a nova política comercial, agora, é possível que chegue ao fim esse imbróglio de tribunais.

Desde que entrou em vigor, a política comercial da Rede (voltada apenas para clientes do Itaú) contou com forte adesão dos clientes e transacionou mais de 16 bilhões de reais, sem taxa de antecipação, a centenas de milhares de microempreendedores e pequenas e médias empresas.

Como aderir às novas regras?

Caso o lojista receba suas vendas no cartão de credito à vista em até 31 dias e queira migrar para dois dias úteis sem taxas de antecipação: precisará entrar em contato com a central de atendimento 4001-4433 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 4433 (demais localidades). A Rede não fará alteração de forma automática.

Caso o empreendedor não seja um cliente Rede e possua interesse na nova condição: deverá contratar a Rede como adquirente. Os telefones são 4001-4433 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 4433 (demais localidades).

Se o lojista tiver contratado o produto Flex (que é serviço de antecipação de recebíveis pago), independentemente se é cliente do Itaú ou não: automaticamente passará a ter acesso à nova condição da Rede. As vendas no cartão de crédito à vista serão automaticamente creditadas em dois dias úteis sem taxa de antecipação.

Se o lojista abriu uma conta no Itaú para receber os benefícios da oferta: poderá escolher ficar no banco ou voltar para a instituição anterior.