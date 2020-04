QuintoAndar cria site para ajudar comércio de bairro a vender na crise

Para contribuir com a sociedade durante a crise causada pelo novo coronavírus, a startup brasileira QuintoAndar, de aluguel de imóveis, decidiu criar uma plataforma para ajudar pequenos comerciantes e prestadores de serviço. Na última sexta-feira, 24, a empresa lançou o site “Classificados da Vizinhança”, que funciona como uma vitrine para pequenos negócios de bairro.

“A ideia surgiu de nossas reuniões constantes tentando pensar em soluções para apoiar as pessoas durante a pandemia”, diz Daniela Ryfer, gerente de marca e conteúdo do QuintoAndar. O projeto procura usar a força da empresa nas redes sociais para estimular os negócios da vizinhança neste período de isolamento social.

Para os usuários, o site é dividido em categorias de negócios, como alimentação, aulas online, terapias, beleza, arquitetura e comunicação e marketing. A plataforma não permite nenhuma transação financeira e é 100% gratuita. “A ideia é dar visibilidade para os negócios, como um classificados mesmo”, afirma Ryfer.

A divulgação começou primeiro com um e-mail para a base de usuários do Quinto Andar. Em três dias, mais de 1.400 empreendedores já estavam inscritos no site. Uma equipe de nove pessoas dentro da startup está responsável pelo projeto, ajudando os comerciantes e autônomos no cadastro.

A ação foi pensada como uma solução imediata para o momento, mas pode continuar a existir depois da pandemia, segundo Ryfer. “A gente entende que a plataforma tem um lado que se conecta com algo que o QuintoAndar defende, de aproximar as vizinhanças, mostrar a vida dos bairros”, diz.

Essa não é a única ação que a apresenta criou por causa da covid-19. Com as visitas presenciais aos imóveis suspensas, a startup precisou desenvolver um modelo totalmente virtual para que os inquilinos possam conhecer os imóveis. Com o botão “falar com o corretor”, o cliente da plataforma consegue conversar pelo WhatsApp com um corretor parceiro, que mostra detalhes sobre imóvel e o bairro, além de tirar dúvidas sobre o processo de aluguel do QuintoAndar.