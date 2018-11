Quinto Andar recebe aporte de R$ 250 mi e pode valer R$ 1 bi

São Paulo – A startup brasileira focada no mercado de locação de imóveis residenciais Quinto Andar recebeu aporte de 250 milhões de reais em uma terceira rodada de investimento liderada pela companhia norte-americana de investimento General Atlantic. De acordo com o veículo Brazil Journal, o negócio já estaria avaliado em 1,1 bilhão de dólares.

A rodada contou com participação de todos os atuais investidores na empresa, incluindo a companhia argentina de investimentos Kaszek Ventures e as norte-americanas Ruane, Cunniff & Goldfarb, Qualcomm Ventures e QED, informou a startup em comunicado à imprensa.

“O investimento (…) permitirá acelerar sua expansão e consolidar a liderança no mercado brasileiro de aluguel residencial”, afirmou o QuintoAndar, acrescentando que os recursos serão usados para consolidar operações em Belo Horizonte, Brasília e Goiânia e iniciar operações em outras cidades, como Porto Alegre e Curitiba.

“Os recursos também serão usados para estabelecer um sistema de parceria com as principais imobiliárias do país”, afirmou a empresa. A companhia foi criada em 2013 e iniciou operações em São Paulo em 2015, entrando no Rio de Janeiro este ano.

Matéria atualizada às 17h para corrigir valuation da empresa.