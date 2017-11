Quero abrir um negócio, mas não sei em qual área. O que fazer?

Respondo a esta questão com uma série de perguntas. A primeira é: com o que você gostaria de trabalhar? Pense naquela atividade que faria você acordar com empolgação toda manhã e dormir com aquela sensação de pesar por um dia muito produtivo ter chegado ao fim, com aquele gosto de quero mais.

Depois é hora de pegar esse seu sonho e aliá-lo com a realidade, deixando um pouco de lado a “paixão” neste momento. Com pés firmes no chão, faça para si indagações como: é viável? Possuo conhecimento desta atividade ou tenho como buscá-lo? Como atuam os meus concorrentes?

Se esse exercício de combinar algo que você realmente quer com a viabilidade do seu negócio der certo, você já está com metade do caminho andado. E, se você não quer ser mais um na multidão de empreendedores do seu novo setor, estude como inová-lo.

Entrar em uma área nova requer cautela, estudo e atenção por parte do empreendedor. É muito importante ter um Plano de Negócios muito bem feito. Não precisa ser perfeito. Coloque as mãos na massa! A perfeição é a inimiga da execução. Não tente ser perfeito. Comece a fazer!

Camila Farani é presidente do grupo de investimento-anjo Gávea Angels e jurada no programa Shark Tank Brasil.

