Querendo mais retorno? Invista em startups criadas por mulheres

São Paulo – Quando mulheres empreendedoras lançam suas ideias para investidores em busca de capital inicial, recebem muito menos do que homens na mesma situação. Mais precisamente 1 milhão de dólares a menos, em média. Por outro lado, startups fundadas por mulheres têm mostrado retornos financeiros maiores: geram em receita mais do que o dobro do dólar investido em empresas criadas por homens. A conclusão é de pesquisa feita pelo Boston Consulting Group (BCG), em parceria com a MassChallenge, rede de aceleradoras dos Estados Unidos.

Com o objetivo de descobrir o que diferencia as empresas fundadas por mulheres daquelas fundadas por homens, o BGC chegou a um abismo entre o valor do cheque dos investidores. Em empresas fundadas ou co-fundadas por elas, os investimentos foram em média de 935.000 dólares, o que representa menos da metade da média de 2,1 milhões de dólares investidos em empresas fundadas por empreendedores do sexo masculino. Apesar dessa disparidade, as startups fundadas e co-fundadas por mulheres geraram 10% a mais em receita ao longo de um período de cinco anos: 730.000 dólares em comparação com 662.000 dólares. Em relação a eficiência, a pesquisa descobriu que, para cada dólar de financiamento, startups criadas por mulheres geravam 78 centavos, enquanto as startups fundadas por homens geravam menos da metade disso – apenas 31 centavos.

Para chegar até esses números, o BCG reuniu dados coletados pelo MassChallenge sobre as startups com as quais trabalhou. Dessas, cerca de 40% tiveram pelo menos uma fundadora. Segundo a consultoria, foram excluídos a hora de fazer o levantamento fatores que poderiam afetar os investimentos, como os níveis de educação dos empreendedores e a qualidade de seus campos.