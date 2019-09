“Queremos entregar mais barato do que os Correios”, diz CEO da Loggi

A startup de logística Loggi continua com metas ambiciosas. Após receber recentemente um investimento de 150 milhões de dólares, o mais novo unicórnio brasileiro quer expandir suas fronteiras.

“Pretendemos estar presentes em todos os municípios brasileiros. Queremos entregar mais barato do que os Correios”, afirmou Fabien Mendez, CEO da Loggi, durante evento promovido pelo Experience Club, plataforma de networking para empresas.

Mendez comentou sobre as dificuldades que a Loggi passou há alguns anos para crescer. “Até meados de 2017, era muito difícil captar recursos.”

Com o aporte de 150 milhões de dólares, vindo de fundos como SoftBank, GGV Capital, Fifth Wall e Velt Partners, além da Microsoft, a meta da Loggi é expandir a atuação geográfica. Além disso, o objetivo também é ampliar a oferta de entregas no mesmo dia.

Ele destacou ainda que a empresa está investindo para diversificar as suas operações. “Apenas 50% das nossas entregas são feitas por motos. Temos também carros, vans, estamos investindo massivamente para entregar o melhor serviço.”

Atualmente, a Loggi realiza 100 mil entregas por dia e a meta é atingir a marca de cinco milhões por mês nos próximos cinco anos. Incluindo encomendas com maior prazo, a Loggi faz mensalmente 3 milhões de entregas em 33 cidades, com 10 mil motofretistas e motoristas de vans.

Criada em 2014 para enviar documentos, a Loggi atende as dez maiores lojas online do país, Como Dafiti e Mercado Livre. Há cerca de dois anos, começou a fazer entregas em alimentação.