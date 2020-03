Vai reformar? EasyDeco oferece projetos de arquitetura online

Reformar e decorar um espaço em casa pode ser uma dor de cabeça. Há milhares de ideias de projetos na internet e dezenas de fornecedores disponíveis. Muitas vezes, contratar um arquiteto para executar um projeto é uma opção que nem passa pela cabeça dos brasileiros. Para tentar mudar isso, a empreendedora Miriam Yokoyama decidiu fundar a startup EasyDeco em 2017.

Junto com o sócio Renato Tano, que ela conheceu enquanto estudava engenharia de computação na Universidade de São Paulo, ela criou uma plataforma online de serviços de arquitetura. “Vi como era difícil fazer uma reforma e percebi que também não era fácil para minhas amigas arquitetas conquistar clientes. Por isso, decidi usar tecnologia para tornar a vida de todos mais fácil”, diz a presidente.

Primeiros passos da startup

No começo, os sócios investiram capital próprio na startup. Os primeiros projetos de arquitetura foram feitos por arquitetas amigas de Miriam, para validar o produto com clientes reais. Na época, por trás da interface do site, eram utilizadas planilhas para gerir os trabalhos em andamento.

Com o sucesso dos primeiros projetos, a empresa estruturou seus sistemas. Com base nas respostas do cliente sobre o que ele quer fazer no espaço, a plataforma da EasyDeco o conecta com um arquiteto com uma estética similar a que ele busca — uma espécie de “match” da decoração.

Desde a fundação do site, em 2017, já foram realizados mais de 2800 projetos.

Miriam e Renato, fundadores da EasyDeco: engenheiros de computação se conheceram quando estudavam na Universidade de São Paulo Miriam e Renato, fundadores da EasyDeco: engenheiros de computação se conheceram quando estudavam na Universidade de São Paulo

Arquiteto e cliente se beneficiam

A EasyDeco calcula que seu produto seja 50% mais barato que a média de mercado no Brasil. “É um produto mais acessível, então as pessoas ficam maravilhadas quando recebem parte da visualização de como vai ficar o projeto”, diz Miriam.

Para o arquiteto, as vantagens são poder trabalhar de forma remota e ainda assim ter acesso a um volume bom de clientes. Pelo sistema da EasyDeco, o profissional tem todo o fluxo de trabalho organizado para atender e conta com o suporte do time de Sucesso do Cliente durante todo projeto.

A startup também fornece acesso a um banco de imagens e projetos anteriores para que os profissionais possam se inspirar. Outra facilidade disponível é a opção de terceirizar as plantas em três dimensões do projeto para a equipe da startup. “Nós organizamos as informações para que eles possam focar na parte criativa do projeto”, diz a presidente.

Hoje, são 60 arquitetos vinculados à plataforma, que executam, ao todo, aproximadamente 300 trabalhos por mês. A plataforma cobra uma taxa que varia entre 30% e 50% do valor do projeto dos profissionais, a depender do quanto eles terceirizam atividades para tecnologia da empresa.

Como é o projeto é feito

Para ajudar a guiar o trabalho dos arquitetos da EasyDeco, antes de começar o projeto, o cliente precisa responder um quiz rápido online para identificar qual é o seu estilo de decoração — romântico, clássico, rústico e moderno são algumas das opções.

Depois, é preciso enviar fotos, medidas e inspirações para o arquiteto sobre o espaço que vai ser reformado. Todos os detalhes e planos para o ambiente são discutidos entre o cliente e o profissional em um chat online. Duas semanas depois, em média, o consumidor recebe uma imagem 3D do projeto para confirmar se tudo está de acordo com o que esperava.

Se nenhuma alteração for necessária, é possível realizar as compras dos móveis e acessórios de decoração pela plataforma da EasyDeco, que é parceira de varejistas como Tok&Stok, Etna, Mobly e Leroy Merlin. O cliente ganha um desconto de 5 a 15% sobre o valor dos produtos e a plataforma fica com um percentual da venda.

O preço do serviço varia dentro das duas modalidades disponíveis. No personalizado, um ambiente à vista custa a partir de 499 reais. No premium, que permite duas revisões no trabalho do arquiteto, o valor por ambiente sai a partir de 1.070 reais. Nos dois casos, o valor por cômodo cai conforme o número de espaços contratados aumenta.

Planos para o futuro

Em 2019, a startup cresceu 16 vezes em relação ao ano anterior. Para este ano, a expectativa é continuar a crescer o número de projetos. Com um aporte de valor não revelado captado no final do ano passado, liderado pelo fundo de investimento Canary (Loft, Buser), os fundadores planejam investir em marketing e ampliar as vendas.

“Nós conseguimos fazer um serviço criativo com qualidade em escala”, diz Miriam. O desafio agora é melhorar a ferramenta para tornar o preço final mais acessível. A fundadora explica que o preço do serviço ainda é uma variável importante no momento de decisão do consumidor.

A empresa planeja melhorar seus processos internos e organizar melhor a informação que está disponível para os arquitetos. Miriam quer investir em tecnologia de análise de dados para que a própria plataforma possa sugerir produtos para os projetos, facilitando o trabalho do profissional.

Espaço para crescer existe. No Brasil, o mercado de decoração é bilionário. Só em 2018 foram movimentados 62,9 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores.

Além dos escritórios de arquitetura, há outras startups tentando oferecer soluções digitais, mas a EasyDeco considera que está criando mercado. “Meus clientes nunca iriam contratar arquitetos famosos, é outro segmento. As pessoas não sabem que elas podem fazer”, diz Miriam.