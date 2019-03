Quer abrir uma franquia? Veja os segmentos que mais aumentaram faturamento

O crescimento do setor de franquias nos últimos anos, com 7,1% de expansão e receita de quase 175 bilhões de reais em 2018, atraiu diversos empreendedores para a ideia de ter sua própria unidade franqueada. Mas, antes de embarcar na empreitada, olhe mais a fundo para os segmentos que mais apresentam potencial de ganhos e conecte-os às suas experiências.

O balanço do desempenho do franchising brasileiro no ano passado indicou aumento na receita de todos os 11 segmentos identificados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O segmento de Entretenimento e Lazer foi o que mais cresceu, com variação de 12,7% no faturamento comparando ao ano anterior. O resultado se deve, por exemplo, à maior procura por jogos virtuais e por novos nichos explorados por buffets de festas e eventos, com serviços por delivery, afirma a associação. São exemplos dessa expansão as franquias Escape 60 e Viva Eventos.

Em segundo lugar está Hotelaria e Turismo. O segmento teve faturamento 12,3% maior no período pesquisado. Para a ABF, o resultado positivo se deve ao reaquecimento do turismo no mercado interno, principalmente no quarto trimestre do ano, e a criação adicional de demanda e de oferta pelo uso intensivo de canais digitais. As redes CVC Brasil, HOTEL 10 e TAM Viagens refletem esse crescimento.

Serviços e Outros Negócios foi o segmento na terceira posição, com variação positiva de 8,7%. O aumento da demanda por serviços no mercado pet, B2B (de empresa para empresa) e de backoffice (como logística) justificam esse crescimento, diz a ABF. As marcas Flash Courier, Petland e Roval Pet – Manipulação Veterinária exemplificam o bom resultado.

Em termos absolutos, Alimentação continua sendo o segmento de maior faturamento, estimado em 45,8 bilhões de reais em 2018. Seguem esse resultado os segmentos Saúde, Beleza e Bem-Estar e Serviços e Outros Negócios.

Veja os segmentos de franquias que mais aumentaram seu faturamento no último ano: