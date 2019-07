Quer abrir um restaurante? Veja culinárias que mais ampliaram faturamento

A alimentação é a escolha de muitos empreendedores, iniciantes ou experientes, e não é uma coincidência. O setor é o mais forte do mercado de negócios franqueados, com faturamento estimado em 45,8 bilhões de reais em 2018. O valor é 7% superior ao visto em 2017 e representa 26,2% do faturamento total do franchising brasileiro no último ano. São quase 34 mil operações, num universo de quase 154 mil unidades (22%). Das cerca de 2,8 mil redes de franquias, 762 são de alimentação (27,2%).

Apostar em um ramo consolidado não é suficiente, porém. É preciso prestar atenção nas tendências e desenhar uma estratégia própria ao seu negócio. Por isso, a 13ª edição da Pesquisa Setorial ABF Food Service mostra quais segmentos do food service mais ampliaram seu faturamento no último ano, em termos percentuais. O estudo foi encomendado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) e feito pela ECD Food Service.

A maior alta está na alimentação saudável, com 25,92% mais ganhos em 2018 sobre 2017. O setor de grelhados vem a seguir, com 19,41%. Em terceiro lugar estão as redes de cafeteria e snacks, com 17,05% de variação positiva no faturamento.

Antes de empreender pelo franqueamento, porém, lembre-se: é preciso pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora.

Quer abrir seu próprio restaurante? Veja, a seguir, as culinárias que mais ampliaram seu faturamento em 2018: