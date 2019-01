Quais são as 10 maiores redes de franquias do Brasil? Confira

A rede de cosméticos O Boticário é, mais uma vez, a maior rede de franquias do Brasil. O negócio possui 3.724 operações pelo Brasil.

É o que diz o estudo “Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil”, feito pela Associação Brasileira de Franchising. A pesquisa é realizada com redes associadas à ABF, que audita informações dadas pelas franqueadoras ao banco de dados da associação.

O Boticário levou a primeira colocação desde que o ranking começou, em 2016. A medalha de prata ficou com a rede de alimentação em postos de gasolina AM PM Mini Market, que possui 2.493 operações. A rede de fast food McDonald’s está em terceiro lugar, com 2.289 pontos de venda.

O balanço parcial do desempenho do setor de franchising foi divulgado ontem pela ABF. O mercado de franquias registrou 7% de crescimento anual em 2018, passando pela primeira vez a marca de 170 bilhões de reais.

Das 50 franqueadoras presentes na lista das maiores, 17 possuem mais de 1.000 unidades. O total de estabelecimentos das 50 maiores redes de franquias do Brasil cresceu 7%. Com isso, o volume mínimo de unidades para figurar no ranking também subiu, para 300 operações.

Os setores mais significativos da lista são alimentação; serviços educacionais; saúde, beleza e bem-estar; e moda. Aumentou a participação dos ramos de alimentação; saúde, beleza e bem-estar; serviços e outros negócios; e hotelaria e turismo. Das 50 franqueadoras, 32 operam há mais de dez anos.

Veja, a seguir, as 10 maiores redes de franquia do Brasil:

1 — O Boticário

–

Segmento: saúde, beleza e bem-estar

Unidades em 2018: 3.742

2 — AM PM Mini Market

–

Segmento: alimentação

Unidades em 2018: 2.493

3 — McDonald’s

–

Segmento: alimentação

Unidades em 2018: 2.289

4 — Cacau Show

–

Segmento: alimentação

Unidades em 2018: 2.232

5 — Subway

–

Segmento: alimentação

Unidades em 2018: 2.094

6 — Jet Oil

–

Segmento: serviços automotivos

Unidades em 2018: 1.772

7 — Kumon

–

Segmento: serviços educacionais

Unidades em 2018: 1.488

8 — CVC Brasil

–

Segmento: hotelaria e turismo

Unidades em 2018: 1.250

9 — Wizard by Pearson

–

Segmento: serviços educacionais

Unidades em 2018: 1.250

10 — BR Mania

–

Segmento: alimentação

Unidades em 2018: 1.231

Veja as 40 posições restantes do ranking: