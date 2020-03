Qonto, a fintech francesa que se inspira no Gmail e na Netflix

A dificuldade dos usuários com grandes bancos não impulsiona o surgimento de fintechs apenas no Brasil. A Qonto, fintech francesa, surgiu justamente porque os fundadores não tinham uma boa experiência com suas contas bancárias em grandes instituições financeiras.

Fundada em 2016, a fintech está voltada para pequenas e médias empresas e já tem 75 mil empresas entre seus clientes.

Os fundadores, Alexandre Prot e Steve Anavi, já haviam criado outro negócio, a Smok.io, de cigarro eletrônico conectado, e que foi vendida em 2015, e Prot foi CEO da Wimdu, plataforma de reservas de hospedagem.

Uma das dificuldades dos empreendedores, nos negócios anteriores, era a relação com os bancos. Como startups, pequenas e médias empresas são mais complexas – e com menos lucro do que grandes companhias – não costumam ser bem atendidas em bancos tradicionais. Além disso, o pagamento de taxas não é transparente e o atendimento ao cliente deixa a desejar, conta Prot.

“Percebemos que teríamos que criar nós mesmos o banco que adoraríamos ter tido”, diz. Além da França, a Qonto chegou há poucos meses na Alemanha, Itália e Espanha. Para 2020, o plano é fortalecer sua presença internacional.

Experiência do usuário

Para criar uma fintech com a melhor experiência do usuário possível (o que desenvolvedores e empreendedores chamam de UX, ou user experience), os fundadores buscaram inspirações em empresas fora do mercado financeiro.

Para o atendimento, se inspiraram na Zappos, comércio eletrônico de calçados que é um dos modelos mais famosos de bom atendimento a seus clientes. Os funcionários da empresa americana são incentivados a resolver problemas que vão muito além das vendas de sapatos, como achar uma pizzaria aberta de madrugada, e a se conectar com o consumidor.

Em relação à precificação, a Qonto buscou inspiração na Netflix. Há três tipos de contas: de 29 a 299 euros, cada uma com mais serviços incluídos. “O preço não é barato ou gratuito, porque acreditamos que bons serviços têm um custo, mas é justo e transparente. O cliente não tem cobranças inesperadas”, diz Prot.

O aplicativo de emails do Google, Gmail, foi a inspiração para uma ferramenta que permite buscar e filtrar as despesas.

Busca pelo lucro?

A empresa ainda não é lucrativa, pois está dedicada a investir em sua expansão internacional, diz o fundador. “Nossa ambição não é ser legal na França, mas ser uma empresa líder em toda a Europa.”

De acordo com ele, o modelo do negócio é sustentável e a empresa não perde dinheiro para conquistar novos clientes. Esta é uma preocupação cada vez maior entre empreendedores e investidores, depois do fracasso do IPO da Wework, perda de valor do Uber desde seu IPO e da dificuldade da startup Blue Apron, que de 2 bilhões de dólares foi para valor de mercado abaixo de 100 milhões de dólares porque gastava muito para conquistar novos clientes, que não passavam tempo o suficiente como assinantes do serviço para fazer o marketing valer a pena.

Com um serviço mais simples – e uma precificação transparente – a Qonto quer convencer clientes e investidores que o mercado financeiro pode ser mais inovador.