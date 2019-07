Puxado por MEIs, número de novas empresas cresce 16,1% no 1º semestre

O número de novas empresas cresceu 16,1% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento da Boa Vista em todo o País.

Já no segundo trimestre em comparação com o primeiro, o indicador recuou 1,5%. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 16,8%.

Na classificação por forma jurídica, a variação interanual mostrou crescimento muito mais forte das MEIs (21,4%) do que dos demais tipos de empresas (0,6%) no primeiro semestre.

Em termos de composição, as MEIs representam 79% dos casos no 1º semestre. No ano anterior, a participação dessas empresas era um pouco menor, de 75,7%.

Por setores, o setor de serviços atingiu 61,5% da composição das novas empresas, fatia maior do que no mesmo período de 2018 (57,6%). O comércio se manteve estável, com 29,8%, enquanto houve recuo na indústria, de 0,1 ponto porcentual, para 7,8%.

Entre as regiões brasileiras, o aumento de abertura de novas empresas foi generalizado frente ao primeiro semestre do ano passado. A região Norte teve maior aumento de 18,6%, seguido de Sudeste (17%) e depois por Nordeste e Centro-Oeste, com a mesma taxa de crescimento (15,54%). Na região Sul, a expansão foi de 13,9%.