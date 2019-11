Projeto da BR Malls ajuda pequenos lojistas a contratar para o fim de ano

Black Friday, Natal, confraternizações com parentes e amigos. A temporada de fim de ano é uma das mais aguardadas por gerar alta nas vendas. Mas enquanto os consumidores se preparam para as compras, um dos principais desafios que aflige os empresários nos bastidores é a necessidade de aumentar a equipe para atender à alta da demanda, com a contratação de profissionais temporários.

Foi tentando facilitar esse processo para seus lojistas parceiros que a BR Malls, que administra 29 shoppings no Brasil, está implementando neste ano uma parceria com a startup Recruta Simples para ajudar pequenos varejistas do Mooca Plaza Shopping, um de seus empreendimentos, a contratar funcionários para o fim do ano.

O desafio de contratar temporários existe tanto em pequenos quanto grandes negócios, mas, para os pequenos lojistas, o drama é maior, diz Rafael Saito, superintendente do Mooca Plaza Shopping. “O modelo de contratação que existe hoje no mercado é bem arcaico, depende de indicação, das pessoas que aparecem entregando currículo”, diz.

A parceria com a Recruta Simples consegue levar a vaga a candidatos que jamais saberiam dela por esse método antigo. A Recruta Simples foi criada em 2016 e atualmente fica em um pedaço do Cubo, espaço de startups do banco Itaú, tendo um modelo de negócio especialmente focado em pequenas e médias empresas.

Com uma plataforma da Recruta Simples, empreendedores conseguem divulgar vagas em seus negócios automaticamente em mais de 100 sites parceiros, de sites de vagas a redes sociais e anúncios em jornais regionais.

Um dos principais objetivos, segundo a companhia, é caçar vagas “invisíveis”, que outrora estariam restritas somente a placas de anúncios em frente a pequenos estabelecimentos. A startup tem como um dos co-fundadores Vinicius Poit, que atualmente é deputado federal pelo partido Novo, além dos co-fundadores Rony Chung, Andre Moretzsohn e Humberto Barros.

No Mooca Plaza, que tem mais de 40.000 metros quadrados e mais de 40 lojistas, no primeiro mês de parceria com a startup, foram mais de 5.000 currículos direcionados às empresas que quiseram participar da ação, que começou por volta de setembro.

Parte do processo inclui encontrar os candidatos com perfil ideal para a vaga, o que a Recruta Simples faz por meio de big data. Uma loja da rede Amor aos Pedaços no Mooca Plaza, por exemplo, precisava de pessoas que tivessem alguma experiência anterior com doces, e conseguiu contratar candidatos em sete dias, comparado a um processo que antes levava de 30 a 40 dias.

Pequenos lojistas e startups: parceria ainda pouco explorada

No ano passado, a BR Malls e a Recruta Simples já haviam feito uma parceria com a rede de brinquedos Ri Happy, que culminou na contratação de 3.000 funcionários temporários em diferentes lojas da rede para atender à demanda do fim do ano.

Mas nos pequenos negócios, diz Saito, o espaço para esse tipo de tecnologia também é grande, uma vez que o empreendedor é ao mesmo tempo gerente e atendente, sobrando pouco tempo para lidar de forma profissional com a contratação. A dificuldade em contratar temporários foi um dos principais pontos levantados em uma pesquisa feita pela BR Malls com cerca de 200 lojistas, boa parte de pequeno e médio porte.

Por outro lado, as vagas temporárias, com muitas se estendendo até janeiro ou fevereiro do ano que vem — para abranger o período de liquidações pós-Natal –, são essenciais para que os varejistas aproveitem as vendas de fim de ano.

Neste ano, em todo o Brasil, mais de 91.000 trabalhadores temporários já foram ou serão contratados para a temporada de fim de ano, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número será o maior em seis anos, e 4% maior do que em 2018, incluindo todos os setores.

Segundo a BR Malls, o número de funcionários em pequenos lojistas chega a dobrar na preparação para Natal e Black Friday — esta última, data que chegou ao Brasil em 2010 e, embora seja mais popular no comércio eletrônico e com grandes varejistas, vêm cada vez mais tornando-se parte do calendário dos pequenos negócios.

Para 2019, a estimativa do varejo como um todo é de faturamento superior a 3 bilhões de reais só na Black Friday, alta de 18% sobre o desempenho do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop).

A BR Malls afirma que escolheu testar primeiro a parceria com o Recruta Simples no Mooca Plaza, seu décimo maior shopping em vendas, mas que não descarta expandir o piloto para outros shoppings no futuro. Nos primeiros nove meses do ano, os lojistas do Mooca Plaza venderam ao todo 487,5 milhões de reais, alta de 15% em relação ao ano passado, segundo números da BR Malls.

“Ao fazermos essa ponte com as startups, colocamos em contato esses dois mundos que nem sempre se conversam, os pequenos varejistas e a tecnologia das startups”, diz Saito.

A BR Malls está presente no Cubo do Itaú em busca de soluções de tecnologia e inovação e Saito afirma que, além do recrutamento de funcionários, a administradora de shopping centers pode também fazer, no futuro, parcerias com startups de marketing digital e soluções contábeis.

Boa parte dos novos contratados já começarão a colocar de vez a mão na massa para a Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira 28.