Programa levará 10 empreendedores ao Vale do Silício

São Paulo – A TechMission 2013 selecionará 10 empreendedores brasileiros de alto potencial para passar uma curta temporada no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

O programa é organizado pela Brazil Innovators em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A terceira edição da missão acontecerá dos dias 18 a 23 de agosto.

Os principais objetivos do programa são expandir a capacidade de execução das startups brasileiras para criar empresas de visão global, conectar os empreendedores brasileiros com investidores e profissionais do Vale do Silício, entre outros.

Treinamento de pitch, encontro com investidores do Vale do Silício, visitas à Universidade de Standford, 500 Startups, Google e Twitter são algumas das atividades da agenda do programa.

Startups como Descomplica, Fashion.me e Unipay já participaram de edições anteriores do TechMission.

O programa custa 3,7 mil dólares e inclui a hospedagem. Interessados podem se inscrever no site da Brazil Innovators.