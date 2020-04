“Negociação deve ser amigável e registrada”, diz professor da Dom Cabral

O novo coronavírus afetou o fluxo de caixa das empresas. Com os negócios fechados por causa da pandemia, é difícil para muitos empreendedores encontrar uma maneira de manter o faturamento. Para ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento de crise, EXAME convidou o professor Eduardo Menicucci, especialista em finanças empresariais da Fundação Dom Cabral, a fazer um webinar explicando como se organizar durante a crise.

O professor apresenta um Manual de Sobrevivência para PMEs. Ao longo da explicação, ele irá abordar temas relacionados à manutenção da liquidez dos negócios, negociação com fornecedores e clientes e importância de ter acesso à capital de giro com as instituições financeiras.

O webinar é mediado por Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da EXAME.

Acompanhe ao vivo:

