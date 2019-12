Primeira startup unicórnio da Lituânia lucra com roupas usadas

A Vinted, uma varejista on-line de roupas usadas, captou 128 milhões de euros (US$ 140 milhões) em uma rodada de financiamento que avaliou a empresa em mais de 1 bilhão de euros, tornando-se o primeiro unicórnio de tecnologia da Lituânia.

O Lightspeed Venture Partners, um fundo de capital de risco do Vale do Silício com US$ 7,9 bilhões em ativos, liderou a rodada, juntamente com a Sprints Capital, Insight Venture Partners, Accel e Burda Principal Investments, disse a Vinted em comunicado na quinta-feira.

Os recursos serão destinados à expansão geográfica na Europa e às contratações, com parte do capital reservado para aquisições, disse o diretor executivo da Vinted, Thomas Plantenga, em entrevista. A Vinted, com sede em Vilnius, foi fundada em 2008 e reformulou seu modelo de negócios quando Plantenga entrou na empresa em 2016. Ele disse que ainda não decidiu sobre uma possível oferta pública inicial.

“Estamos em um estágio muito imprevisível sobre qual será exatamente o futuro financeiro desta empresa”, disse Plantenga. “Não vamos tirar nada da mesa, mas não temos planos exatos para os próximos dois anos.”

A receita da Vinted triplicou em 2018, para 32,9 milhões de euros, mas o prejuízo líquido quadruplicou para 42 milhões de euros, reflexo dos maiores gastos em marketing e mudanças na contabilidade, segundo o último relatório financeiro da empresa.

“Sabemos que esse modelo de negócios funciona, que agrega valor aos usuários e que pode ser rentável”, disse Plantenga. “No entanto, nosso foco está firmemente em acelerar nosso crescimento em toda a Europa e fornecer o melhor produto possível aos nossos membros – e aumentaremos nossos investimentos para apoiar esse crescimento.”

A empresa disse que a receita quadruplicou nos últimos 17 meses desde a última a rodada de financiamento.

A Vinted foi fundada em 2008 por Milda Mitkute e Justas Janauskas, originalmente como um site para ajudar Mitkute a se livrar do excesso de roupas. A empresa opera em cerca de uma dúzia de países e seus maiores mercados são França, Alemanha, Bélgica e Espanha.