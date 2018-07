Por dentro da Quero Educação, com escorregador e clima de Vale do Silício

7/13 (Karin Salomão/Site EXAME)

Quase todos que entram na startup passam por essa área, para ter contato com o aluno. Quem ingressa em cargos mais sênior ou técnicos em programação passam pelo menos duas semanas no atendimento.

Além disso, nos períodos de maior pico, quando as faculdades abrem as matrículas, outros funcionários são escalados para ajudar no atendimento. A movimentação entre as equipes é benéfica, porque pessoas de diferentes áreas podem sugerir melhorias.

Na foto, é possível ver o pódio no qual os melhores atendentes sobem a cada semana. No fundo, também há um termômetro que mede a qualidade geral do atendimento.