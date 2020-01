PicPay oferecerá mais serviços com novo login para atrair novos clientes

O PicPay irá acrescentar novos serviços à sua plataforma para atrair novos usuários. O primeiro parceiro desse serviço é o Grupo Abril, que irá oferecer gratuitamente o conteúdo de revistas como Veja, Cláudia, Você SA e Você RH aos usuários da fintech. A ideia é agregar outros serviços à plataforma nas próximas semanas, além de meios de pagamento.

Para oferecer acesso a esses novos serviços, a fintech acaba de lançar um login facilitado em sites e aplicativos. O login funcionará como os já oferecidos por empresas americanas, como Facebook ou Google. O usuário com uma conta no PicPay poderá usar seu login em diversos sites, eliminando a necessidade de criar uma nova conta e inserir novamente dados como nome e meio de pagamento.

De acordo com o CEO do PicPay, Gueitiro Genso, o objetivo é remover atritos na hora de usar um serviço na internet ou fazer uma compra em um comércio eletrônico. “Em qualquer ponto de relacionamento com o cliente, na internet, se a experiência não é bem trabalhada vira um ponto de atrito”, diz o executivo.

As varejistas sofrem com o abandono dos carrinhos de compra digitais e Genso acredita que eliminar esse ponto de atrito poderia aumentar a conversão de compra. Criada em 2012 para resolver os obstáculos de meios de pagamentos, o PicPay agora busca se envolver em outros pontos da jornada de compra. Não há dados sobre quantos usuários abandonam as compras ao ter dificuldades com o login.

Além disso, o login ajuda as empresas a identificarem o usuário e atestarem a veracidade dos dados, reduzindo a duplicação de perfis e tornando o ambiente da plataforma mais confiável.

A fintech já permite pagar contas, transferir para outras pessoas e tem serviços como recarga de celular e do cartão de transporte público, pagamento de estacionamentos, compras de jogos e no e-commerce.

O PicPay tem 14 milhões de usuários – em agosto, eram cerca de 10 milhões – e a realização de parcerias comerciais é uma das principais apostas do PicPay para sua expansão em 2020. A maior fintech brasileira, o Nubank, ultrapassou em janeiro a marca dos 20 milhões de usuários no Brasil.