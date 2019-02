Pedidos mirabolantes de Kylie Jenner levantam startup de delivery

O que você faria se tivesse 21 anos de idade e uma fortuna de 900 milhões de dólares? Kylie Jenner, empreendedora e socialite considerada pela revista Forbes “a mais nova bilionária por esforços próprios” dos Estados Unidos, revela pelo menos o destino de 10 mil dólares de sua fortuna: a startup de delivery Postmates.

A parente da também empreendedora e socialite Kim Kardashian começou a usar o serviço há pouco mais de um ano e tornou-se uma das maiores consumidoras da empresa que faz entregas para supermercados e restaurantes. Ela gastou nada menos que 37 mil reais, na cotação atual, em 2018. A celebridade também detém o recorde de maior número de pedidos na Postmates em uma janela de dez minutos, com quatro encomendas.

Em uma postagem no blog oficial da Postmates, o serviço destacou como Jenner conta com a Postmates “nos 356 dias do ano”, porque a marca “entenderia a rotina dela”, dividida entre ser uma empreendedora, uma socialite e uma mãe. Depois, contou em detalhes como Jenner faz uso do aplicativo de delivery.

O que Kylie Jenner pede?

Jenner realizou 186 pedidos na Postmates durante o último ano. Em média, pede dia sim, dia não. Enquanto a maioria dos usuários da Postmates faz pedidos no almoço ou no jantar, a empreendedora e socialite pede encomendas a partir das 10 horas da manhã, de 65 estabelecimentos diferentes.

Os itens mais pedidos pela empreendedora e socialite são latte com chá verde e bagel (espécie de rosquinha salgada) com cream cheese. O último quitute foi pedido até mesmo no aniversário de Jenner. A Postmates desenhou um dia comum na vida da celebridade, com cinco pedidos durante o café e o almoço para ela e para equipe de produção do reality show Keeping Up With The Kardashians:

10h: bagel com cream cheese do estabelecimento The Bagel Broker

14h07: seis unidades de sanduíches de sorvete do estabelecimento Milk

14h11: penne ao molho bolonhesa do estabelecimento Mauro’s Cafe at Fred Segal

14h13: arroz mexicano, enchiladas, tacos e salada “tostada” do estabelecimento Casita del Campo

14h17: um “Impossible Burger” [hambúrguer feito de proteína vegetal] trufado do estabelecimento Umami Burger

O menor pedido feito por Jenner no último ano foi uma garrafa de água e uma singela cenoura. Já o maior foi uma garrafa da tequila Don Julio Añejo 1942, que custa cerca de 150 dólares. Outra curiosidade é que, uma semana antes de dar à luz à filha Stormy, Jenner pediu sorvetes, nuggets e batatas-fritas da rede de fast food McDonald’s.

Postmates, a queridinha das celebridades

Jenner é apenas uma das celebridades na lista da startup, que tem como maior cliente o rapper Post Malone, com 40 mil dólares gastos em 2017. Criada em 2011, a Postmates possui sede em São Francisco (Estados Unidos) e está preparando sua oferta inicial pública de ações (IPO) para o primeiro semestre deste ano. O negócio está avaliado em 1,85 bilhão de dólares.

Ao todo, o negócio captou 678 milhões de dólares em investimentos de fundos como Founders Fund (Airbnb, SpaceX), BlackRock (Dropbox) e Tiger Global Management (Facebook, Stripe, JD.com).

O mercado não está fácil para a Postmates, porém. O serviço enfrenta concorrentes americanos fortes e capitalizados, como DoorDash (971, milhões de dólares) e Instacart (1,9 bilhões de dólares captados). Para a Postmates, parte da resposta aos concorrentes está no poder de atração da empreendedora e socialite Kylie Jenner.