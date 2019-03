Para Jeff Bezos, futuro da comida vegana está na inteligência artificial

O family office do fundador da Amazon, Jeff Bezos, está entre os investidores que estão financiando uma empresa com sede no Chile que usa inteligência artificial para descobrir novas alternativas baseadas em plantas para produtos alimentícios como maionese, leite e queijo.

Bezos Expeditions, The Craftory, Kaszek Ventures e IndieBio estão oferecendo US$ 30 milhões à NotCo para ajudar a financiar o desenvolvimento de novos produtos e apoiar a expansão da startup a mercados como México e EUA, segundo comunicado enviado na última sexta-feira por e-mail.

A NotCo foi fundada em 2015 e usa uma plataforma de inteligência artificial que analisa estruturas moleculares para ajudar a encontrar novas combinações de ingredientes à base de plantas. Sua substituta para a maionese, a Not Mayo, que usa grão-de-bico em vez de ovos, é distribuída para empresas de varejo como o Walmart no Chile, segundo o comunicado.