Pão de Açúcar fecha com startup Cheftime para vender de kits gastrômicos

SÃO PAULO – O Grupo Pão de Açúcar fechou uma parceria com a startup Cheftime para o serviço online de assinatura e venda avulsa de kits gastronômicos, que dá direito ao grupo de varejo de adquirir o capital social da startup no período de 18 meses, disse o GPA.

Além disso, a varejista começa a comercializar uma linha exclusiva de kits gastronômicos — “Cheftime by Pão de Açúcar” –, em caráter piloto, em uma das unidades lojas do grupo na capital paulista e pelo site.

“Essa parceria nos coloca numa posição diferenciada no varejo brasileiro, alinhada a um forte movimento do varejo alimentar mundial na oferta de uma solução de alimentação completa”, disse Peter Estermann, presidente-executivo do GPA.

As condições financeiras do acordo não foram relevados.

A implementação da parceria para outras unidades das redes Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar está prevista para o primeiro trimestre de 2019.