PagSeguro e Uber são startups mais buscadas por brasileiros; veja top 10

Pesquisa realizada pela empresa de marketing digital SEMRush em mecanismos de busca identificou que oito das dez startups mais pesquisadas pelos brasileiros na internet são unicórnios (empresas avaliadas em ao menos 1 bilhão de dólares) fundados no país. Só no último ano, empresas como Gympass, Quinto Andar, Loggi e Ebanx entraram para esse seleto grupo, o que ajudou a difundir o conceito no Brasil.

O interesse geral por startups tem crescido também nos últimos meses. Segundo o estudo da SEMRush, as buscas pelo termo “startup” subiram de 90,5 mil em junho de 2019 para 135 mil em setembro. Hoje, no Brasil, a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) contabiliza que existam 12.760 startups.

A empresa desse setor sobre a qual os brasileiros estão mais curiosos é a fintech de meios de pagamento PagSeguro, que teve mais de 2,8 milhões de buscas mensais entre janeiro de 2018 a setembro de 2019. No terceiro trimestre de 2019, a empresa divulgou que tinha 5 milhões de clientes ativos, em um crescimento de 1,2 milhão nos últimos doze meses, e lucro de 342,6 milhões de reais.

Em segundo e terceiro lugar no ranking da SEMRush, aparecem as únicas empresas estrangeiras da lista: Uber, com 2,6 milhões de pesquisas, e Airbnb, com 1,6 milhão. Apesar de não serem nacionais, ambas oferecem seus serviços no Brasil.

A Uber chegou ao Brasil em 2014, com operação inicial em São Paulo e Rio de Janeiro para atender a demanda da Copa do Mundo de futebol. Em abril de 2019, quando a empresa listou suas ações na bolsa, foi divulgado que no Brasil o serviço estava disponível em mais de 100 cidades, com mais de 22 milhões de usuários e mais de 600 mil motoristas parceiros.

O Airbnb, que começou suas operações no Brasil em 2012 em São Paulo, não divulga muitos números específicos sobre o país, por ser uma empresa de capital fechado. Mas a startup afirma que gerou 7,7 bilhões de reais em impacto econômico no país em 2018, incluindo refeições, gastos que os turistas têm além de hospedagens. Nesse ranking, o Brasil é o 13º com maior impacto econômico do Airbnb no mundo, informação divulgada pela empresa em julho de 2019.

Seguindo a lista, o banco digital Nubank teve 1,3 milhão de buscas. A empresa brasileira é avaliada em 10,4 bilhões de dólares e é, pelo segundo ano consecutivo, a startup mais desejada para se trabalhar no Brasil, segundo ranking do LinkedIn. Além disso, em 2019, o banco atingiu a marca de 15 milhões de clientes, sendo 10 milhões no cartão de crédito.

No quinto lugar vem iFood, foodtech brasileira da holding Movile, que registrou 1,2 milhão de pesquisas. A startup, fundada em 2011, recebeu um novo aporte de 500 milhões de dólares no começo de novembro, o maior investimento já feito em uma empresa de tecnologia na América Latina. A companhia não abriu o novo valuation, mas afirmou que ela já vale mais de 1 bilhão de dólares há um ano e meio.

Em sexto lugar, aparece a empresa de transporte por aplicativo 99, com 363 mil buscas na internet no período analisado. A startup, fundada em 2012 por Paulo Veras, Ariel Lambrecht e Renato Freitas, foi vendida em janeiro de 2018 por 600 milhões de dólares para a gigante chinesa Didi Chuxing, conquistando o valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Este ano, a companhia anunciou novidades, como a criação de um serviço de entrega de comidas, o 99Food.

A lista segue com Gympass, com 234 mil pesquisas. No final de outubro, a plataforma corporativa de atividade física recebeu um novo aporte de 300 milhões de dólares liderado pelo conglomerado de telecomunicações SoftBank, o que lhe rendeu uma avaliação de mais de um bilhão de dólares.

Em oitavo lugar no número de buscas, está a processadora de pagamentos Stone, com 153 mil buscas registradas no período. A empresa, de capital aberto, reportou lucro de 191,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019 e uma base de 428,9 mil clientes.

Em nono lugar, aparece a fintech de pagamentos Ebanx, com 117 mil buscas. A startup, que começou em 2012 processando pagamentos cross-border (transfronteiriços) para negócios como Airbnb, AliExpress, Spotify, Uber e Wish, anunciou em outubro de 2019 que se tornou o primeiro unicórnio da região Sul ao receber um investimento de valor não divulgado feito pelo fundo de capital de crescimento FTV Capital.

Por fim, a startup de logística Loggi encerra a lista do SEMRush, com 92 mil buscas na internet. A empresa, criada em 2014 para enviar documentos, conquistou o título de unicórnio em junho de 2019, após uma rodada de investimentos no valor de 150 milhões de dólares feita pelos fundos de investimento SoftBank, GGV Capital, Fifth Wall e Velt Partners, além da Microsoft.

Veja abaixo o ranking completo de startups mais buscadas pelos brasileiros na internet (média mensal de janeiro de 2018 a setembro de 2019):

1. PagSeguro – 2,8 milhões

2. Uber – 2,6 milhões

3. Airbnb – 1,6 milhão

4. Nubank – 1,3 milhão

5. iFood – 1,2 milhão

6. 99 – 363 mil

7. Gympass – 234 mil

8. Stone – 153 mil

9. Ebanx – 117 mil

10. Loggi – 92 mil