Os próximos passos da Resultados Digitais, com R$ 200 milhões a mais

Florianópolis — A startup de marketing digital e vendas para pequenas e médias empresas Resultados Digitais anunciou na semana passada um investimento de 200 milhões de reais liderado pelo fundo de investimentos Riverwood Capital.

O aporte é mais um passo para a startup catarinense enfrentar competidores internacionais, inclusive fora das terras brasileiras. Mais que expandir países e funcionários, porém, a Resultados Digitais terá de aprofundar a inteligência de seu produto e a integração com ferramentas complementares.

Eric Santos, cofundador e presidente da Resultados Digitais, falou a EXAME sobre os próximos passos durante o Startup Summit. O evento, realizado na semana passada em Florianópolis (Santa Catarina), reuniu quatro mil visitantes para falar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia.

Passado, presente e futuro

A startup de Florianópolis, criada em 2011, foi uma das primeiras a prestar atenção no mercado de automação de marketing e vendas. A Resultados Digitais é conhecida principalmente pela RD Station. A plataforma para gerenciar e automatizar ações de marketing digital é dividida em dois serviços, chamados RD Station Marketing e RD Station CRM. Por meio da primeira plataforma, pequenas e médias empresas atraem visitantes para seus sites e os convertem em oportunidades de negócio (no jargão, leads). Com a segunda plataforma, transforma os potenciais consumidores em vendas por um software de gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM.

A Resultados Digitais afirma aplicar uma “máquina de crescimento” às pequenas e médias empresas que usam seus serviços. Essa fórmula também a fez crescer. Hoje, a Resultados Digitais tem 700 funcionários em escritórios em Florianópolis (Santa Catarina), Joinville (Santa Catarina), São Paulo (São Paulo), Colômbia e México. A startup atende cerca de 13 mil empresas e contrata de 20 a 30 novos funcionários por mês.

“A missão de tornar as empresas da América Latina digitalmente mais maduras, combinadas ao histórico de alto crescimento da empresa, justificaram nosso investimento”, afirma Joaquim Lima, diretor na Riverwood Capital.

Escritório da Resultados Digitais Escritório da Resultados Digitais

Da plataforma aos novos países

Os novos 200 milhões de reais servirão primeiro para melhorar as plataformas de marketing e vendas da Resultados Digitais.

O uso de tecnologias de inteligência artificial e machine learning aplicadas à automação servirá para explorar “trilhões” de eventos que passam mensalmente pela plataforma — desde um clique até uma rolagem de barra.

“Não exploramos tanto nossos dados. Eles serão fundamentais para trazer mais inteligência”, afirma Santos. No lugar de um cliente da startup preencher diversos e-mails segmentados, a Resultados Digitais poderia já sugerir campanhas prontas por segmento da empresa e tipo de cliente.

O desenvolvimento de produto também envolver integrar-se a empresas com soluções complementares, como foi o caso da aquisição da startup Plug CRM no ano passado. A Resultados Digitais possui mais de 100 integrações e o foco agora está menos em números e mais em qualidade.

Mais funcionalidades desses parceiros deverão ser acessadas por meio da plataforma da Resultados Digitais. Exemplos são discadoras, gestão de redes sociais e publicadores de conteúdo, como o WordPress.

Outro foco do investimento estará em melhorar a experiência do cliente. “Antes precisávamos focar em aquisição de usuários, mas agora nossa base recomenda novos usuários naturalmente. Hoje, temos um trabalho de experiência do cliente e retenção”, diz Santos. A Resultados Digitais ampliará a estrutura de atendimento e investirá em educação para as pequenas e médias empresas interessadas em marketing e vendas.

Já a internacionalização começou no ano passado. Colômbia e México serviram como os primeiros testes da internacionalização da Resultados Digitais. A startup está agora escalando seus projetos na Espanha e em Portugal. Em longo prazo, estuda a entrada em outras regiões emergentes, como África do Sul, Sudeste Asiático e Turquia. “Expandir para outro país é como abrir uma startup por lá. Cada nova fase de expansão exige capital”, diz Santos.

Quem irá ajudar nessa abertura em outros mercados, com capital e conexões, é o Riverwood Capital. O fundo investe há mais de uma década em outras startups brasileiras e latinoamericanas, independentemente de ciclos econômicos da região. Fora a Resultados Digitais, o exemplo mais recente foi o aporte no software brasileiro de gestão financeira para pequenas e médias empresas Omie.

“Tivemos a sorte de apoiar algumas das melhores empresas da América Latina que estão em franco processo de internacionalização dos seus negócios Não é uma jornada fácil, mas cada vez mais a região será capaz de criar e escalar empresas que vão competir frente à frente com players globais. A Resultados Digitais é um dos exemplos”, afirma Lima.

Um setor em expansão

A Resultados Digitais recebeu em média 282 milhões de reais em aportes. O novo aporte é bem maior do que os anteriores, mas proporcional ao nosso tamanho da Resultados Digitais. “Crescemos 2,5 vezes desde a última rodada [novembro de 2016]”, afirma Santos.

A Riverwood se juntará a outros investidores da Resultados Digitais, como TPG Growth (Airbnb, Azul, Spotify, Uber), DGF Investimentos (Reclame Aqui, Ingresse, Resultados Digitais), Redpoint eventures (Creditas, Gympass, Magnetis, Pipefy, Rappi), Astella Investimentos (Omie, Sallve, Qulture Rocks) e Endeavor Catalyst (Conta Azul, Contabilizei, Creditas, Dr. Consulta, Guia Bolso, Rappi).

A grande quantidade de recursos financiou uma expansão no momento certo, quando o mercado ainda era incipiente. De acordo com Santos, a Resultados Digitais tem 70% de participação de mercado. A Resultados Digitais afirma ter crescido pouco mais de 60% em 2018 e espera manter a proporção em 2019. Entre seus concorrentes estão softwares como o Pipedrive, que está desenhando planos para expandir sua presença no mercado brasileiro.

Ainda há um espaço enorme para crescer: pesquisas internas da Resultados Digitais da mesma época estimaram o mercado em 1,6 milhão de empresas. Seriam empresas de dez a 500 funcionários nos diversos segmentos atendidos hoje pela startup catarinense, de advocacia e comércio eletrônico até imóveis e manufatura. “Queremos crescer a pizza e, com isso, a nossa fatia também aumentará”, conclui Santos.

Com mais dinheiro em jogo e o interesse crescente de outros players, é hora de colocar o pé no acelerador.