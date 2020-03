Os itens do exterior mais pedidos pelos brasileiros: iPhone 11 não é o 1°

Mesmo com a alta do dólar, que bate recorde atrás de recorde, brasileiros continuam desejando itens vindos do exterior.

Muitos, no entanto, não irão viajar para fora no curto prazo. Por isso, aproveitam para pedir que amigos e familiares incluam algumas comprinhas na mala.

Segundo estudo do Portal Aviação Brasil, mais de 8,2 milhões de passageiros foram para o exterior de janeiro a agosto de 2019, um aumento de 2,55% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Pensando em aproveitar melhor o espaço na mala dos viajantes – e transformar essa muamba em um negócio – a Grabr surgiu em 2015 para conectar viajantes a consumidores que querem um item importado.

A Grabr realizou um levantamento com os principais artigos solicitados. Eletrônicos dominam a lista, como o headset de realidade virtual Oculus, os fones de ouvido sem fio da Apple, os Airpods e o relógio inteligente Apple Watch.

O primeiro lugar, porém, reserva uma surpresa: a garrafa térmica Stanley Thermos foi o item mais pedido pelo aplicativo. A garrafa chega a custar mais de R$ 300 no Brasil, enquanto nos Estados Unidos sai por US$ 20, quase R$90 pelo câmbio recorde da sexta-feira.

De acordo com os dados da pesquisa, os viajantes estiveram em 67 países e percorreram mais de 67 milhões de quilômetros, realizando viagens de lazer e negócios, que também se tornaram uma forma de rentabilidade. No total, conseguiram arrecadar mais de US$ 1,8 milhão pelo aplicativo.

O levantamento mostra, ainda, que os mais de 35 mil compradores adquiriram em cerca de dez mil lojas produtos que preencheram quatro mil malas cheias ao longo do ano.

Confira a lista completa dos produtos mais desejados e pedidos pelo Grabr:

• Stanley Thermos

• AirPods

• iPhone 11

• Apple Watch

• Google Pixel 3a

• Oculus Rift 3 S

• MacBook Pro 13″

• Echo Dot

• L.O.L. Surprise!

• Nintendo Switch