Os 12 negócios mais promissores para 2018, segundo o Sebrae

São Paulo – Quer abrir sua própria empresa neste ano? Então, invista em negócios como estética, marmitas e cuidados para idosos.

Essa é a recomendação do Sebrae, serviço brasileiro de apoio para as micro e pequenas empresas. A instituição elaborou um estudo sobre quais as ideias de negócio mais promissoras de 2018, com base no perfil de novas empresas, nas taxas de expansão dos segmentos, no comportamento da economia nacional e no mercado externo.

O principal destaque da pesquisa é que os empreendimentos que promovem saúde, inovam na oferta de alimentos e oferecem serviços ligados à beleza pessoal estão entre as atividades mais prósperas.

“Os recentes resultados de geração de emprego comprovam que economia dá sinais de recuperação. Com isso, aumenta também o poder de compra dos brasileiros, que voltam a consumir alimentação fora de casa, retomam o ritmo de cuidados pessoais e conseguem investir na saúde”, analisou o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, em comunicado sobre o estudo.

Confira quais são os 12 negócios mais promissores para abrir em 2018:

1 — Alimentos e bebidas

O setor de alimentação segue forte para 2018. Dentro de um segmento tão amplo, o Sebrae destaca como negócios promissores bares, casas de chá e sucos, comércio de alimentos e bebidas, fabricação de produtos de padaria e confeitaria, fornecimento de alimentos preparados (como marmitas) e lanchonetes.

2 — Beleza e cosméticos: serviços pessoais

Outro setor tradicional no país é o beleza e cosméticos. O Sebrae destaca que, para 2018, os empreendedores podem ir além do comércio de produtos, que também é promissor. Outros bons negócios são os de cabeleireiro, manicure, pedicure e procedimentos estéticos.

3 — Calçados e vestuário

Outro segmento tradicional e que segue forte, na visão do Sebrae, é o de calçados e vestuário. Alguns bons empreendimentos no ramo são comércio de roupas e sapatos e a confecção sob medida dos mesmos produtos.

4 — Comunicação e computação

Entregar informações por meios digitais é uma aposta da instituição para este ano. Além dos conhecidos portais de conteúdo e dos serviços de comunicação e multimídia, outras apostas são o desenvolvimento de softwares e de serviços de internet relacionados ao setor.

5 — Construção

O setor de construção se beneficia tanto de épocas boas da economia, com o lançamento de novos imóveis, quanto de épocas ruins, com a aposta em consertos. O Sebrae destaca como bons negócios na área o comércio de material de construção, instalação e manutenção elétrica, pequenas reformas e serralheria.

6 — Educação

A área de educação é mais um ramo tradicional que se expande a cada ano. Alguns negócios promissores são os de educação infantil, de ensino de esportes, de transporte escolar e de treinamentos gerenciais e profissionais.

7 — Entretenimento

Uma dica do Sebrae para empreender em 2018 é apostar em negócios de entretenimento. Alguns exemplos são as casas de festas e eventos e a organização de congressos, exposições e feiras.

8 — Informática

O setor de informática possui diversas atuações. Para 2018, o Sebrae destaca o comércio de equipamentos de informática, como acessórios e peças para computadores.

9 — Lojas de conveniência

As lojas de conveniência dispensam apresentações. As redes de franquia no setor se proliferam, atendendo negócios como postos de gasolina, e seguem sendo uma aposta para este ano.

10 — Saúde

O setor de saúde já é bem promissor, mas deve ganhar cada vez mais destaque com o envelhecimento progressivo da população brasileira.

O Sebrae lista como tipos de empresas promissores nesse segmento as de ambulatório; de atividades de condicionamento físico e fisioterapia; de cuidados com idosos; de ensino de esporte; de serviços de diagnóstico por imagem; e de venda de planos de previdência complementar e de saúde. Outra atuação destacada pela instituição é a de serviços veterinários, com foco na saúde de animais de estimação.

11 — Serviços especializados

O setor de serviços pode render bons frutos caso o empreendedor aposte na atividade certa. Algumas das dicas do Sebrae são os serviços de entrega rápida; de fotografia; de lavagem, lubrificação, pintura e polimento de veículos; de produção de fotografias; de táxi; e de transporte de carga.

12 — Vendas

A área de vendas é mais uma aposta para 2018. O Sebrae recomenda investir em negócios que trabalhem com fabricação de letreiros, marketing direto, promoção de vendas e representação comercial, por exemplo.