Os 10 melhores vídeos do ano para quem quer empreender

São Paulo – Há diversas formas de aprender mais sobre o mundo dos negócios próprios. A mais óbvia, claro, é você mesmo criar uma empresa. Quem ainda está inseguro para empreender, porém, também encontra material farto e gratuito ao navegar pela internet.

Para fãs do aprendizado por meio de vídeos curtos, uma boa dica é seguir o canal Dicas para Empreendedores, do site EXAME.

Publicamos diversos conselhos audiovisuais sobre franquias, startups, gestão de pessoas, vendas e marketing ao longo de 2017, respondendo as principais dúvidas de quem quer abrir ou já é dono de um negócio.

Não teve a oportunidade de ver esses conteúdos? Confira, então, o ranking dos vídeos de empreendedorismo publicados e mais procurados no site EXAME neste ano:

1 – Qual negócio pode ou não ser chamado de startup?

As startups estão na moda e muitos negócios querem ser conhecidos como um empreendimento inovador. Mas será que sua empresa de fato se encaixa nesse modelo de negócio?

Flavio Pripas, diretor do Cubo coworking Itaú, um centro de empreendedorismo tecnológico localizado em São Paulo, explica neste vídeo para empreendedores qual negócio pode realmente se autodenominar uma startup.

2 – É assim que se reconhece o trabalho de um bom funcionário

Uma reclamação comum dos funcionários é a falta de reconhecimento – e muitos se sentem tão desprezados que resolvem virar empreendedores. Afinal, como exaltar o bom colaborador e dar um bom feedback?

Neste vídeo para empreendedores, João Roncati, diretor da People+Strategy, dá algumas dicas para ter uma boa política de valorização dos seus empregados.

3 – As franquias que são tendência para 2017

Antes de empreender no setor de franquias, é sempre bom analisar quais setores poderão ser tendência.

Melitha Prado, advogada especializada em franchising, elenca neste vídeo para empreendedores alguns setores de franquias que fizeram sucesso neste ano.

4 – Como lidar com um funcionário improdutivo

Os funcionários que não rendem o esperado estão em toda a empresa. Mas e quando isso acontece justamente no seu empreendimento?

Neste vídeo para empreendedores, João Roncati, diretor da People+Strategy, mostra o que o chefe deve fazer para combater a improdutividade no seu negócio.

5 – O principal sinal de que você deveria demitir um funcionário

Especialmente durante uma época de crise econômica, fazer uma boa gestão de pessoas é essencial. Tal liderança deve incluir o corte dos funcionários que menos se identificam com a empresa.

Neste vídeo para empreendedores, João Roncati, diretor da People+Strategy, explica qual a hora certa de demitir um funcionário e quais aspectos você deveria analisar antes de bater o martelo.

6 – Vale a pena entrar em uma franquia multinível?

O marketing multinível é um formato de empreendimento tão conhecido quanto polêmico. Ao procurar uma franquia, será que tal modelo de operação é uma boa opção?

Melitha Prado, advogada especializada em franchising, diz neste vídeo para empreendedores se você deveria apostar em um negócio franqueado que opera por meio desse sistema.

7 – O que é omni channel e por que sua empresa deveria usá-lo

Na hora de realizar o marketing da sua empresa, é preciso pensar em diversas abordagens. Nessa hora, saber o que é o “omni channel” pode ser útil.

Gilmar Marques, professor de marketing da ESPM, explica neste vídeo para empreendedores o que significa esse conceito e como aplicá-lo ao seu negócio.

8 – Quanto devo esperar ganhar por mês com uma franquia?

Como calcular o valor que você ganhará ao administrar uma franquia? Essa é a pergunta que deve ser respondida após uma conversa longa com a franqueadora – e, também, após uma autoanálise de sua participação no negócio.

Melitha Prado, advogada especializada em franchising, descreve neste vídeo para empreendedores as diferentes formas de remunerar um franqueado, a partir de suas atividades no negócio.

9 – A grande característica de um empreendedor de sucesso

Os empreendedores de sucesso possuem algumas características em comum. Neste vídeo para empreendedores, Flavio Pripas, diretor do Cubo coworking Itaú, mostra qual é o principal traço de quem abre negócios bem sucedidos.

10 – Por que o bom dono contrata devagar e demite rápido

Numa startup com uma equipe enxuta e pressa em crescer, é fundamental trabalhar com as pessoas certas. Como fazer isso? Neste vídeo para empreendedores, o diretor do Cubo Coworking Itaú Flávio Pripas dá algumas dicas.