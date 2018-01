O único motivo que leva funcionários a trabalharem mais e melhor

São Paulo – Ter uma equipe sempre motivada é o sonho de qualquer líder. Mas como conseguir isso? Uma pesquisa realizada com 400 mil pessoas nos Estados Unidos dá a resposta – e ela é tão simples que qualquer negócio pode aplicá-la, sem gastar nada.

Segundo o estudo, quando os funcionários acreditam que as promoções na empresa são geridas de forma efetiva, eles estão são duas vezes mais propensos a se esforçar mais no trabalho e também a planejar um futuro mais duradouro com a companhia.

E tem mais: quando a equipe acredita que as promoções são feitas de forma justa, ela é cinco vezes mais propensa a acreditar que seus líderes agem com integridade. As informações são da Harvard Business Review.

Segundo a pesquisa, as empresas que agem dessa forma recebem em troca metade da rotatividade verificada entre companhias do mesmo setor, e retornos de ações três vezes maiores que a média do mercado.

Para melhorar os processos de promoção na sua empresa, os pesquisadores dão algumas recomendações:

Tenha as aspirações claras: para ter um processo de promoção efetivo, o primeiro passo mé as ber o que seus funcionários desejam, assim tanto você quanto eles terão mais clareza sobre como cada um pode contribuir para o futuro da empresa.

Encoraje: Quando uma nova oportunidade aparecer, encoraje sua equipe a se candidatar.

Gere apoio: Depois de tomar uma decisão, divulgue para a equipe os motivos que levaram àquela promoção, mostrando a todos exemplos de atitudes que levaram aquela pessoa a subir na hierarquia.

Re-calibre: Converse com aqueles que não ficaram com a vaga para falar sobre os motivos que fizeram com que ele não conseguisse a vaga, ou mesmo que ele nem tenha se candidatado Assim, você poderão verificar juntos como prosseguir.