O segredo do sucesso do Paris 6, o restaurante queridinho de SP

A ideia inicial era montar um café que funcionasse 24 horas por dia. Acabou se transformando em um dos restaurantes mais badalados de São Paulo, com enormes filas de espera e presença constante de famosos em suas mesas.

Assim é o Paris 6, de Isaac Azar. Formado em administração de empresas, Azar conversou com o Jornal de Negócios sobre a trajetória do seu restaurante, empreendedorismo e inovação.

Como começou o Paris 6?

Foi idealizado em 2005, logo após a inauguração do meu primeiro restaurante, o Azaït. Era para ser apenas um café com funcionamento 24 horas. À medida que fomos construindo o Paris 6 e explorando mais o conceito, percebemos uma evolução e o quanto poderia se tornar um bistrô completo, atendendo 24 horas por dia.

Atualmente são 12 casas espalhadas pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Brasília e Miami. Nos próximos meses iremos inaugurar as unidades de Curitiba e Salvador.

O Paris 6 é conhecido como um restaurante inovador. Como isso surgiu?

Desde o nascimento, o Paris 6 representou uma série de vanguardas no segmento da gastronomia, tanto em controles quanto na busca de atendimento ao cliente na casa e ao público fora dela.

Para uma pessoa que deseja se comunicar conosco, temos a maior rede de relacionamento eletrônico de um restaurante no mundo – quase 800 mil seguidores no Instagram, 700 mil no Facebook e 400 mil usuários no aplicativo “Paris 6”.

Hoje o público que deseja conhecer mais o Paris 6 tem o acesso muito mais à mão. É uma inovação. Sabemos que, quanto mais acessível, maior a chance de o cliente conhecer o seu negócio, tanto na questão real, de visitar o local, quanto na conceitual, de passar a sua mensagem.

Quais são os principais pontos que um restaurante deve ter para se diferenciar?

Para uma empresa se diferenciar no mercado, ela precisa ter alma, DNA, autenticidade e personalidade. Isso é um conceito que seguimos à risca no Paris 6, e isso fica muito claro quando um cliente ou público vê um elemento do Paris 6 e identifica o todo pela parte. A partir do momento em que você consegue fazer uma parte lembrar o todo, você pode dizer que está construindo uma marca de sucesso.

Quais as dicas para quem quer abrir um negócio na área de alimentação?

Em qualquer segmento, o primeiro passo é entender o quanto você consegue focar, a capacidade de extensão desse foco e, assim, definir o seu tamanho. Ele não pode ser acima e também não pode ser abaixo do seu potencial. Entender o seu potencial e desenvolver o negócio que seja à altura dele sempre.

Quais as principais dificuldades de ser um dono de negócio no Brasil?

A primeira dificuldade para ser dono de um negócio estabelecido na rua, no Brasil, é a questão da segurança. Sem dúvida, é um grande limitador. Por isso, decidimos abrir lojas fora de São Paulo e Rio de Janeiro que fossem dentro de shopping centers. Até em São Paulo já começamos a adotar essa medida de abertura. É uma maneira de preservar a segurança do cliente e da nossa equipe.

Outra dificuldade para um negócio como o nosso é conseguir atender às diferentes cargas tributárias, mantendo os mesmos preços e as mesmas condições em todas as casas.

Qual a comparação com os EUA, por exemplo?

O Paris 6 Miami ainda engatinha. Seria muito prematuro e injusto fazer qualquer comparação entre o Brasil e Estados Unidos. Dizer que no Brasil é mais difícil e nos Estados Unidos é mais fácil é um mito. Cada país tem suas dificuldades. O importante é aprender como lidar e superar essas dificuldades.

Nos Estados Unidos temos apenas um ano e acreditamos que levará, no mínimo, de dois a três anos para termos uma marca consolidada. Em paralelo, continuamos aproveitando o sucesso da marca no Brasil e expandido por todo o país.

Qual o plano de expansão do restaurante?

O primeiro plano é solidificar nas praças em que já temos casas em funcionamento. Em paralelo iremos buscar aberturas de mercados próximos a essas praças. Caso não estiverem tão próximos assim, buscaremos regiões onde exista uma grande adesão à marca Paris 6. Por exemplo, iremos abrir em Curitiba, pois sabemos que a marca é forte por lá. Foi assim que fizemos em Brasília e hoje é um retumbante sucesso.

Qual o segredo por trás do marketing tão eficaz do Paris 6?

É o próprio segredo do Paris 6, que posso resumir em duas palavras: foco e determinação. Hoje somos uma das redes mais focadas do mercado e uma das que mais têm determinação. Comparativamente, posso colocar lado a lado marcas como Coca-Cola, McDonald’s e outras que se preocupam com o valor da sua marca e com que ela seja identificada. Você reconhece a marca de longe.

E nas redes sociais? Quais as dicas para um empreendedor?

O acompanhamento das redes sociais é muito importante. Diria que é fundamental a atenção aos usuários dentro delas. O Paris 6 conta com mais de um milhão de pessoas em todas as nossas redes sociais. Entendemos como é importante acompanhar de perto as opiniões de cada um dos usuários que postam ali os seus comentários.