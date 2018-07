São Paulo – Existe muita confusão no ecossistema de startups sobre o que significa a expressão “transformação digital”. Afinal, o que realmente significa estar a par de tal mudança de paradigma?

Neste vídeo para empreendedores, Flavio Pripas, diretor do Cubo Itaú, explica que a transformação digital é uma transformação de cabeça e de modo de operação, muito além da incorporação de recursos tecnológicos: incorpore a nova velocidade do mundo dentro do seu negócio. Confira mais detalhes apertando o play.