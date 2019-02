O que separa a persistência da insistência em empreendedores

Artigo de Millor Machado, sócio-fundador da rede social Empreendemia

Dentre as características necessárias a um empreendedor, uma das principais é a persistência. Nunca ouvi falar de alguém que empreendeu com sucesso sem ter mantido a perseverança mesmo quando tudo parecia perdido. Sem dúvidas, a capacidade de aguentar um pouco mais pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso.

Porém, existe a possibilidade dessa persistência ser, na verdade, insistência. Na prática, a insistência não leva a lugar nenhum, apenas consome tempo e energia que poderiam ser direcionados para algo mais produtivo.

Por isso, entender as diferenças entre persistência e insistência é fundamental para quem quer empreender com sucesso.

Entre as semelhanças, a principal é o fato de que tanto a pessoa persistente quanto a insistente continuam tentando enquanto as outras pessoas desistem. Ambos os perfis são extremamente determinados a conseguirem o que querem.

Pelo lado das diferenças, o maior destaque está no COMO fazer uma nova tentativa. Basicamente, a pessoa insistente continua tentando sempre da mesma forma, esperando um resultado diferente. Enquanto isso, a pessoa persistente muda um pouco sua abordagem até que consiga chegar no resultado desejado.

Dentre os maiores exemplos de persistência, temos Thomas Edison, que no processo de inventar a lâmpada fez mais de 10 mil experimentos. Questionado sobre seu fracasso, ele respondeu “Eu não fracassei, apenas descobri 10 mil maneiras que não irão funcionar”. Repare que ele não tentou 10 mil vezes a mesma maneira, tentou 10 mil maneiras diferentes. Essa é a principal diferença entre a persistência e a insistência.

E você, quando encontra um obstáculo tenta superá-lo exatamente da mesma forma ou para e reflete sobre o motivo daquela falha, tentando novamente, porém com uma abordagem um pouco diferente?