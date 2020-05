“O Brasil é um país de empreendedores”, diz Minardi, da ABVCAP

O horizonte tem se desenhado cada vez mais nebuloso para a economia brasileira. Para ajudar as empresas a manter a trajetória de crescimento, os fundos de private equity e venture capital devem ser essenciais, avalia Piero Minardi, presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).

“O Brasil é um país de empreendedores e esse tipo de capital vai ajudar a reconstruí-lo depois da pandemia do coronavírus”, afirma o dirigente, que participa de debate com Anderson Thees, sócio da Redpoint eventures Brazil, na série exame.talks, com mediação de Denyse Godoi, editora da EXAME.

Em um cenário de provável aumento do desemprego e perda de renda, efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, as perspectivas preocupam. Neste sentido, a atração de capital para estes fundos, que auxiliam o empreendedor em diversas fases do crescimento da empresa, pode ser crucial.

Para Thees, o papel dos fundos de private equity e venture capital é apoiar a empresa para que ela cresça muito mais rapidamente.

“Vamos ter muita coisa para fazer depois da pandemia”, afirma.