Nova rede de fast-food traz sanduíche francês assinado por Érick Jacquin

O cozinheiro francês Érick Jacquin, alçado à celebridade por apresentar o reality show da TV Band MasterChef com os colegas Henrique Fogaça e Paola Carosella, assina o cardápio de uma nova rede de fast-food que começa a operar no mês que vem. A Le Croq vai servir pratos da culinária do país natal de Jacquin em quiosques em aeroportos e shopping centers, tendo como carro-chefe variações do croque monsieur, um sanduíche crocante que na receita tradicional leva pão de forma, presunto, queijo e molho bechamel.

“Queremos apresentar a típica culinária de rua francesa, deliciosa mas rápida e acessível”, diz Jacquin. Entre os ícones gastronômicos do menu estão lanches no pão brioche, croissants, macarons e o petit gateau, bolinho quente de chocolate que ajudou a fazer a fama do antigo restaurante do cozinheiro em São Paulo, o La Brasserie Érick Jacquin. Na Le Croq, as opções de bebidas incluem taças de vinhos e drinks à base de café. Os preços vão de 5,50 a 40 reais.

Croque Monsieur do Le Croq, de Érick Jacquin Croque Monsieur do Le Croq, de Érick Jacquin

O projeto, desenvolvido ao longo dos últimos setes meses, é capitaneado pelo grupo brasileiro BGHUM, que já administra quatro marcas com mais de 70 pontos de venda no país: as sorveterias Cuor di Crema e Lo Voglio, a rede de cafeterias Café Hum e as padarias Boulangerie Carioca.

A Le Croq recebeu, do BGHUM, investimentos de 7,5 milhões de reais na construção de uma nova cozinha central do grupo, no desenvolvimento de produtos e no marketing. A primeira unidade será inaugurada em maio no saguão principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nos três meses seguintes, serão abertos pontos de venda nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Afonso Pena, em Curitiba, e Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, além do shopping Galeria São Paulo, que começa a operar na capital paulista em junho.

O plano de expansão, inicialmente focado nas regiões sudeste, sul e no distrito federal, prevê mais 50 lanchonetes próprias e franqueadas nos próximos 36 meses.

Jacquin fechou o seu premiado La Brasserie em 2016 por problemas financeiros. Desde então, o cozinheiro tem atuado como consultor de outros restaurantes, como o Le Bife e o Tartar & Co, em São Paulo. Diz que pagou quase todas as dívidas e vai voltar a ter um endereço próprio em junho, no bairro dos Jardins, chamado President.