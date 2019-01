A primeira sede do Descomplica, plataforma cuja meta é se tornar a maior sala de aula online do Brasil, funcionava num casarão no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Mas a família, antes com 40 pessoas, cresceu, e foi preciso dar adeus ao antigo lar. Após breve passagem por coworkings cariocas, os ­atuais 350 funcionários mudaram-se em agosto para um escritório de 2 200 metros quadrados, com dois andares e mezanino, na Barra da Tijuca.

Para pensar o espaço, quatro vezes maior do que o anterior, a startup solicitou a participação dos trabalhadores. “Criamos dois comitês e ouvimos o desejo deles, inclusive sobre a localização. Visitamos diversos prédios antes de escolher este”, diz Monique Menezes, gerente de RH do Descomplica. A inspiração para o novo ambiente veio dos 150 000 alunos da startup, que oferece reforço escolar e universitário e preparação para Enem, vestibular e concursos públicos.

A recepção, por exemplo, imita a sala de aula, com paredes verdes que simulam lousas. Já o escritório lembra o quarto de um estudante. Para gerar engajamento, a escolha das cores foi delegada à equipe de designers da companhia.

Todos os dias são servidos no local café da manhã, almoço e lanche da tarde — sem descontos na folha de pagamentos. “Nosso melhor feedback é saber que construímos um lugar que as pessoas realmente gostam.”