Neon adquire MEI Fácil e expande atendimento a empreendedores

As mais de 500 fintechs brasileiras precisam se consolidar se quiserem ganhar espaço. Um movimento nessa direção, e cada vez mais frequente, é o de aquisições entre as próprias startups de serviços financeiros. Foi o que aconteceu entre as fintechs de crédito Creditas e Creditoo e, agora, no setor bancário.

A Neon Pagamentos anunciou hoje a aquisição da plataforma MEI Fácil. O negócio oferece educação financeira, formalização e serviços como maquininhas de cartão de crédito e débito para empreendedores. O contato entre Neon e MEI Fácil começou em 2017, quando as fintechs receberam o investimento do mesmo fundo, o Yellow Ventures.

Com a aquisição, a Neon deve expandir seu atendimento para pequenos donos de negócio. A fintech já oferece uma conta digital para pessoas jurídicas com transferências, emissões de boleto e um cartão de débito empresarial. Entre pessoas físicas e jurídicas, a Neon tem 1,6 milhão de clientes ativos.

Agora, terá os serviços já vistos na MEI Fácil, que acumulava um milhão de usuários até o meio deste ano. A MEI Fácil crescia a uma taxa de 15 a 20% por mês e pretendia lançar uma conta digital — que deverá se tornar a conta já oferecida pela Neon.

O público-alvo a ser explorado é muito maior, porém. Apenas falando de microempreendedores individuais formalizados, há mais de 8 milhões deles. A PNAD Contínua estima 28,4 milhões de donos de negócios pelo país, sendo que apenas 29% possuem CNPJs.

Assim como o empreendedorismo, o mercado de fintechs continua crescendo. Ainda que expandam, as startups de serviços financeiros também realizam o movimento inverso — unem-se para a consolidação de grandes players.