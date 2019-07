Os 10 negócios mais procurados por empreendedores e seus clientes

Se você está procurando em qual tipo de negócio apostar ao abrir sua própria empresa, há boas chances de você cair em uma página sobre “marmitarias”. As empresas de marmitex foram as PMEs mais buscadas na internet ao longo do último ano, de acordo com um estudo da plataforma de busca de empresas e profissionais liberais Lista Mais.

O levantamento teve base 230 mil consultas realizadas entre fevereiro de 2018 e de 2019, elencando os setores de pequenas e médias empresas mais buscados. Elas podem ter sido feitas tanto por futuros empreendedores, que buscam abrir o melhor negócio para seu perfil e em taxas de rentabilidade, quanto por consumidores em busca de produtos e serviços. Segundo o estudo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil tem 52 milhões de pessoas com negócio próprio, ou 38% dos brasileiros entre 18 e 64 anos de idade.

Apenas as “marmitarias” receberam 30.284 pesquisas, ou 7,9% do total. As farmácias e drogarias conquistaram a segunda colocação no levantamento, com 27.009 pesquisas (7,1%), e foram seguidas de perto pelas empresas de massagens, com 25.425 buscas (6,6%).

Confira os tipos de negócio mais procurados por quem quer abrir uma empresa a seguir: