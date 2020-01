MillionPlus.com realiza sonhos de milionários

Um jogo de xadrez de ouro cravejado de pedras preciosas, uma garrafa de vodca que custa 1 milhão de libras (US$ 1,3 milhão) ou um esqueleto T-rex fossilizado chamado Roosevelt: presentes incomuns para o milionário que tem tudo e que podem ser comprados com dinheiro emprestado.

A MillionPlus.com atende aos caprichos de clientes ricos, conectando vendedores de artigos de luxo com possíveis compradores.

O CEO da MillionPlus.com, Paul Welch, não está sozinho nesse mercado, mas oferece um serviço a clientes com alto patrimônio que não está disponível em concorrentes: encontrar financiamento para fazer as compras.

É um bom momento para combinar varejo de luxo e empréstimos para ricos.

A divisão de gestão de patrimônio do Bank of America contava com uma carteira de US$ 170 bilhões em empréstimos no fim do terceiro trimestre, 5% a mais do que no ano anterior, um aumento impulsionado em parte por empréstimos personalizados para itens como iates, jatos particulares e obras de arte.

Os varejistas de artigos de luxo, antes confinados às lojas físicas, também ganham com as vendas on-line: o comércio eletrônico deve responder por 25% das vendas globais até 2025 em relação aos 10% de hoje, segundo relatório de 2019 da Bain & Co.

“Existe um conforto crescente na compra de peças cada vez mais caras on-line”, disse Cristina Miller, diretora comercial do marketplace de luxo 1stdibs, especializado em antiguidades, joias e arte. “Na última temporada de Natal, vendemos um bracelete Cartier de US$ 900 mil para alguém que tinha descoberto o site naquele dia.”

O número de pessoas ricas o suficiente para gastar US$ 900 mil de uma vez continua a crescer. O total de pessoas com fortunas de pelo menos US$ 50 milhões tem aumentado todos os anos desde 2015, para mais de 168 mil atualmente, de acordo com o Credit Suisse.