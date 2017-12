Muitas vezes, o desejo de começar o próprio negócio esbarra na disponibilidade financeira para investir, que nem sempre é alta.

Uma alternativa para o público que tem vontade de empreender sem esvaziar as reservas são as microfranquias – negócios que seguem o modelo de franchising (com os mesmos benefícios, como treinamentos e suporte para a execução do trabalho), mas que exigem investimento inicial no valor máximo de 90 000 reais. “Mas há diversas opções com investimento de até 10 000 reais, principalmente no setor de serviços, que permite que o empreendedor faça o atendimento na casa do cliente”, afirma Adriana Auriemo, diretora de microfranquias da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A procura por este tipo de franquia está em alta principalmente por pessoas que querem abrir o seu primeiro negócio. “Nossa pesquisa apontou que quem aposta nesse tipo de negócio são jovens com alta formação educacional, o que mostra que o profissional de hoje não quer apenas seguir carreira em grandes empresas. Muitos preferem conduzir o seu próprio negócio”, diz Adriana.

As microfranquias são positivas tanto para o franqueado, que pode desenvolver o seu negócio com baixíssimo custo, como para o franqueador, que tem uma expansividade de seu canal. “Para quem está começando, é uma boa oportunidade para decolar em cima de uma marca já solidificada e qualificada com baixo investimento”, diz Eduardo Maróstica, coordenador do MBA de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getulio Vargas.

Dedicação em alta

Mas não é porque os recursos financeiros investidos são menores que não dá para ser pouco comprometido com o negócio. “É preciso ter em mente que o modelo de franchising não é garantia de sucesso, já que existem outros fatores que pesam para chegar a um resultado positivo, como a dedicação ao trabalho e a disponibilidade de oferecer sempre um bom atendimento”, diz Adriana.

Por isso um dos passos mais importantes antes de buscar uma microfranquia é o alinhamento das expectativas pessoais com as exigências do negócio. O novo empresário tem que levar em consideração a possível necessidade de trabalhar mais – sacrificando férias e finais de semana, por exemplo. Assim, é fundamental escolher uma área de atuação com a qual se tenha afinidade e perfil compatível.

Conheça a seguir algumas opções que podem fazer o seu projeto de empreender sair do papel.

• Acqio Franchising

Rede especializada em tecnologia voltada a pagamentos eletrônico, via “maquininhas”.

Investimento inicial: 8 500 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

• AcquaZero

Oferece o serviço de lavagem ecológica utilizando produto próprio e estética automotiva em sistema delivery.

Investimento inicial: 6 000 reais

Prazo de retorno: 3 a 18 meses

• Barela

Corretora de seguros de saúde no segmento de pequenas e médias empresas que oferece planos individuais, familiares e por adesão a mais de 100 000 clientes.

Investimento inicial: 5 000 reais

Prazo de retorno: 6 meses

• Cleannow

Serviços de limpeza e conservação de ambientes comerciais de pequeno e médio portes.

Investimento inicial: 6 250 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

• IE Intercâmbio no Exterior

Cursos de idiomas, ensino médio e turismo jovem no exterior, atendendo pessoas com idades de 10 a 60 anos.

Investimento inicial: a partir de 3 000 reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

• Limpeza com Zelo

Serviços de limpeza residencial utilizando produtos ecológicos que não agridem o meio ambiente.

Investimento inicial: 3 300 reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

• Premia Pão

Comercialização de publicidade em sacos de pão, o que permite os anunciantes atingirem seu público-alvo de maneira inovadora e utilizando material sustentável.

Investimento inicial: a partir de 6 000 reais

Prazo de retorno: 6 meses

• RHF Talentos

Serviços de recursos humanos, como tradução de currículo, treinamento para entrevistas, seleção de candidatos e treinamentos – atende pessoas físicas e empresas.

Investimento inicial: 2 900 reais

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

• SMS Digital

Portal de comunicação que disponibiliza produtos e serviço de SMS corporativo.

Investimento inicial: 5 000 reais

Prazo de retorno: 12 meses

• Ylaii

Venda de joias maciças e folhadas à ouro e acessórios de marca própria desenvolvidos pela estilista Gabriela Readi.

Investimento inicial: 3 000 reais

Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Fontes: Associação Brasileira de Franchising (ABF) e sites das empresas