Mentoria para pequenas empresas: Falconi e Ambev lançam programa gratuito

A consultoria Falconi, especializada em gestão e estratégia empresarial, lançou um programa pro-bono de consultoria para micro e pequenas empresas. A iniciativa, batizada de Falconi Juntos, tem apoio da Ambev, fabricante de bebidas, e da empresa de tecnologia Moxtra.

Durante quatro semanas, e por meio de interações remotas, a Falconi oferecerá capacitação e mentoria a pequenos empresários. O objetivo do programa é ajudar os gestores a identificar problemas em suas empresas e sugerir medidas para solucioná-los.

“O programa surgiu da iniciativa espontânea de um grupo de consultores e vimos a oportunidade de estruturar a iniciativa, que está alinhada com nosso propósito de construir uma sociedade melhor”, afirma Viviane Martins, presidente da Falconi.

As mentorias serão realizadas por voluntários, convocados nas empresas parceiras. “São profissionais que estão contribuindo com aquilo que podem doar: seu tempo e conhecimento”, diz Martins. Os empresários apoiados também terão acesso à plataforma Ambev VOA, que disponibiliza conteúdos em vídeo de temas como gestão estratégica, gestão de caixa, entre outros.

Serão oferecidas 50 vagas no primeiro ciclo de inscrições. Para se candidatar, a empresa deve ter faturamento entre 100 mil e 1 milhão de reais por ano, possuir CNPJ e quadro de colaboradores. Após a seleção, o time de voluntários do programa fará uma análise interna para determinar as melhores combinações de mentores, que atuarão em duplas.

As inscrições devem ser feitas no site da falconi.