Memed, de receita médica eletrônica, recebe aporte de R$ 20 milhões

A startup Memed, focada no setor de saúde, acaba de receber um aporte de 20 milhões de reais, liderado pelo fundo DNA Capital e pela Redpoint eventures. O dinheiro será usado para ampliar o negócio e desenvolver estratégias de rentabilização para empresa. “Estamos criando um ecossistema com milhares de médicos e visualizamos várias oportunidades de negócio para girar ao redor disso”, afirma o fundador Ricardo Moraes.

Fundada em 2012, a Memed criou uma plataforma para geração de receitas médicas online. Hoje já tem mais de 80 mil médicos cadastrados, além de 80 parceiros institucionais, como planos de saúde e hospitais. A ideia do negócio é facilitar a vida do médico na hora de receitar um medicamento, e a do paciente na hora de comprar o remédio receitado.

Há seis meses, a Memed começou a atuar junto a algumas farmácias para garantir a digitalização do processo de ponta a ponta. Nas unidades já cadastradas, o paciente apresenta a receita médica eletrônica e leva seu medicamento sem precisar deixar a receita de papel no estabelecimento.

O uso da plataforma é gratuito tanto para médicos quanto para farmácias e hospitais. Com o aporte de 20 milhões de reais, o foco da startup será desenvolver projetos para se rentabilizar, além de continuar expandindo.

Uma das ideias já em teste é a divulgação de estudos da indústria farmacêutica. Outra frente é oferecer meios para melhorar o atendimento prestado por farmacêuticos nas farmácias clientes da Memed. Segundo Moraes, com o foco na rentabilização, a startup tem condições de chegar ao ponto de equilíbrio ainda em 2020.

No total, a Memed já recebeu pouco mais de 30 milhões de reais em investimentos desde sua fundação. A Redpoint eventures foi a primeira investidora e continua investindo no negócio. A DNA Capital, focada em negócios de saúde, está aportando pela primeira vez na startup. “Para nós é uma oportunidade única de ter acesso a capital e a expertise no setor de saúde”, diz Moraes.