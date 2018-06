Maior feira de franquias do Brasil começa amanhã, em São Paulo

São Paulo – A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do Brasil, abrirá as portas a partir de amanhã (27). O evento, que ocorrerá até sábado (30), pretende reunir 400 franqueadoras e receber 65 mil pessoas.

A 27ª edição da feira acontecerá na Expo Center Norte, em São Paulo. Por conta do jogo da seleção brasileira, o evento terá horário diferenciado na quarta-feira: vai das 9h às 19h. Na quinta e na sexta-feira, irá das 13h às 21h. Por fim, no sábado, ocorrerá das 11h30 às 18h30.

A principal atração é o desfile dos 400 estandes de franqueadoras, nos ramos de Alimentação; Casa e Construção; Comunicação, Informática e Eletrônicos; Entretenimento e Lazer; Hotelaria e Turismo; Limpeza e Conservação; Moda; Saúde, Beleza e Bem Estar; Serviços automotivos; Serviços e Outros Negócios; e Serviços educacionais. O visitante também pode conferir estandes de consultorias especializadas em franchising, fornecedores, instituições financeiras e shopping centers.

Além de conversar com as principais marcas do setor de franchising, o visitante poderá passear pelo novo Boulevard de Microfranquias, espaço dedicado a redes com investimento inicial de até 90 mil reais, e pelo novo Smart Mall ABF, com tendências tecnológicas aplicadas ao varejo. Haverá também Lounges da Copa, com transmissões dos principais jogos da Copa do Mundo de 2018.

Permanecem na feira áreas tradicionais, como a Arena do Conhecimento, espaço com apresentações sobre temas do franchising, e o Montando Minha Franquia, que reúne fornecedores de design, geolocalização, marketing, meios de pagamento e tecnologia da informação, por exemplo.

O preço do ingresso é de 70 reais, se comprado pelo site da ABF Franchising Expo, ou 80 reais, se comprado direto na bilheteria.

Panorama do setor

O franchising registra um faturamento anual de 163 bilhões de reais, segundo dados de 2017 da ABF. São 145 mil unidades e cerca de 2,8 mil marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil, sendo que 1,1 mil dessas redes são associadas à ABF. O setor responde por 2,4% do PIB e emprega diretamente mais de 1,2 milhão de trabalhadores.