Maior feira de franquias do Brasil começa amanhã, em São Paulo

A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do Brasil, abrirá as portas a partir de amanhã (26). A 28ª edição do evento, que ocorrerá até sábado (29), pretende reunir 400 franqueadoras e receber 60 mil pessoas.

Nos 31 mil metros quadrados de exposição no Expo Center Norte (São Paulo), a ABF Franchising Expo trará franquias com investimento inicial a partir de 10 mil reais até mais de um milhão de reais.

Alguns segmentos presentes serão Alimentação, Moda, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Entretenimento, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Serviços Automotivos e Comunicação, Informática e Eletrônicos. Também participam da feira fornecedores do franchising, shopping centers e pontos comerciais.

A feira terá alguns espaços temáticos. A Arena do Conhecimento oferecerá apresentações sobre temas associados ao mercado de franquias no Brasil.

O Boulevard de Microfranquias abrigará redes cujo investimento inicial é de até 90 mil reais. O Montando Minha Franquia reunirá fornecedores do sistema de franchising, como ferramentas de TI, serviços de marketing e geolocalização e empresas de design de ponto de venda e de sistemas de pagamento. O Lab ABF by Oasis trará diversas startups que atuam em varejo (as retail techs) com soluções para franqueadores e franqueados de diversossegmentos. Por fim, o Exhibitor Business Louge será um espaço dedicado para interações, encontros e negócios entre os expositores da feira.

A compra do ingresso online sai pelo valor promocional de R$ 70. Na bilheteria local, terá o custo de R$ 80. Cada ingresso é individual, intransferível e dá direito a uma credencial válida para acesso aos quatro dias do evento. De quarta-feira a sexta-feira, o horário de visitação vai das 13h às 21h. No último dia do evento, no sábado, o horário vai das 11h30 às 18h30.