Lanchonete vende lanche de frango a 20 centavos na Black Friday

São Paulo – Que a Black Friday é uma época de possíveis bons descontos todo mundo já sabe. Mas uma rede de lanchonetes no estado do Ceará levou essa estratégia ao extremo: um de seus lanches terá um desconto de quase 99%.

O lanche Azilados Frango, da Azilados Casa de Sanduíches, baixará de 18,60 reais para 0,20 centavos a partir das 19h de hoje (24). Esse é o sanduíche de frango mais completo do negócio e leva ingredientes como frango desfiado, queijo, presunto, ovo, bacon, alface, tomate e milho. A promoção foi divulgada na página da empresa no Facebook e já possui 1,1 mil reações.

Como é de se imaginar, o objetivo da rede de lanchonetes não é ganhar dinheiro, e sim atrair futuros clientes. “O valor do lanche é simbólico, e por isso limitamos a quantidade de senhas”, explica Erivaldo Júnior, proprietário da Azilados Casa de Sanduíches.

“O preço que o cliente gastará em uma batata-frita ou um milk-shake, por exemplo, deve cobrir nosso prejuízo com os lanches. A gente vai ficar zerado hoje, sem ganhar nem perder, mas a ideia é lucrar no futuro com a propaganda boca a boca e os novos clientes.”

A promoção vai até as 24h ou enquanto durarem as senhas em cada uma das quatro lojas da Azilados – nas regiões cearenses de Guararapes, Maraponga, São Gerardo e Sapiranga, todas em Fortaleza.

Cada unidade possui 150 senhas do sanduíche promocional, sendo que cada pessoa pode retirar apenas uma delas. Depois que as senhas acabarem, o lanche terá 50% de desconto, também até 24h.

Expectativa e histórico

A Azilados tem uma grande expectativa para a ação de hoje. O negócio usou uma estratégia parecida no “Dia Mundial da Banana”, comemorado em 22 de setembro: vendeu um lanche a “preço de banana”, equivalente a um real.

“O cliente comprava essa banana e ganhava nosso sanduíche. Distribuímos as mesmas 150 senhas e em dois minutos elas haviam acabado em uma de nossas lojas: as pessoas já estavam esperando na porta. Acho que hoje as senhas irão esgotar em até 10 minutos”, afirma Erivaldo Júnior.

A Azilados Casa de Sanduíches agregou outras estratégias para a “Azilas Friday”, sua versão da Black Friday. Por exemplo, haverá um voucher de desconto de 30% no delivery entre esta sexta (24) e este domingo (26) e cupons de desconto em outros produtos, os quais podem ser vistos no site da rede.

“Com essas ações, o principal objetivo é que o cliente conheça nosso site, indo além do call center e do iFood. Queremos fazer o cliente interagir cada vez mais conosco. Todas as nossas ações para a Black Friday são nessa toada de divulgação, e não para gerar lucro.”

As estratégias ousadas da Azilados também ocorrem fora de datas comemorativas: o negócio tem uma política diária de “quinze minutos ou grátis”.

“Pode ser o movimento que for, inclusive a loucura da Black Friday. Se seu lanche ou qualquer outro produto não estiver em quinze minutos após o pedido na sua mesa, você não paga”, explica o proprietário.