Jovens criam site de R$ 100 mil que vende diária em academia

São Paulo – Com o verão cada vez mais próximo, muita gente resolve se matricular em uma academia e acaba pagando vários meses de exercícios que nunca são feitos. Pensando neste público, os empreendedores César Carvalho, Vinicius Ferriani e João Thayro importaram para o Brasil um modelo de site que vende diárias para academias, o GymPass.

Carvalho, 28 anos, fez um MBA na Harvard Business School, onde teve contato com o mercado de academias americano. Ele e Thayro, 27 anos, ocuparam cargos gerenciais na CVC Viagens antes de empreenderem. Já Ferriani, 27 anos, estudou engenharia e fez um MBA no MIT.

No ar desde junho deste ano, o GymPass tem passes diários para atividades como musculação, natação, pilates e dança. O negócio saiu do papel com investimento de 100 mil reais, em parte vindo de sete investidores-anjo.

Famoso na Europa, este tipo de site permite a quem viaja muito ou não consegue se comprometer com a academia fazer algum tipo de exercício físico. Segundo os empreendedores, a inspiração para o negócio veio do site inglês PayasUgym. As aulas têm preços fixos e os passes têm até 120 dias para serem usados. A startup leva uma comissão em cada diária comprada pelo site.

