Jovem com ideia de negócio pode ganhar R$ 75 mil e viagem à China

São Paulo – Estudantes brasileiros que tenham uma boa ideia de negócio podem se inscrever para ganhar até 20 mil dólares (75 mil reais, na cotação atual) e uma viagem à Macau, ex-colônia portuguesa e hoje parte do território da China.

Esse é o maior prêmio concedido pelo Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), uma premiação global voltada a universitários com suas próprias empresas. Em sua quarta edição, o objetivo da competição é incentivar estudantes empreendedores a se tornarem os agentes de mudança mais influentes do mundo.

Além dos prêmios em dinheiro, os selecionados ganharão acesso a empreendedores, com feedbacks e mentorias relativas aos seus negócios. Eles também treinarão seus pitches, ampliarão seu networking e ganharão exposição midiática.

Requisitos e seleção

Os estudantes precisam estar matriculados em uma faculdade ou universidade no momento da candidatura, seja um curso de graduação ou pós-graduação (caso tenha se inscrito logo após o bacharel ou licenciatura). Além disso, precisam ser os fundadores, proprietários ou acionistas controladores de suas respectivas empresas, com a maior responsabilidade de operação.

Cada empresa pode ser representada por apenas um aluno, com até 30 anos de idade. O negócio deve ter sido operado por pelo menos seis meses antes da candidatura e ter ou gerado receita de 500 dólares (1.865 reais) ou recebido um investimento/suporte de 1.000 dólares (3.730 reais).

A avaliação dos projetos se dará tanto pelo empreendedor quanto pelo empreendimento, comparando-os com os valores propostos pela Entrepreneurs Organization, rede de empreendedorismo com 13 mil integrantes e hoje organizadora do Global Student Entrepreneur Awards.

Por exemplo: o jovem encontrou obstáculos e os superou, aprendendo com os erros? Ele é naturalmente curioso e busca conselhos de quem é mais experiente, expandindo seu conhecimento por conta própria? Ele está inovando, planejando-se para o futuro e se diferenciando dos demais? Ele possui identidade e valores únicos e os leva para o negócio? Ele demonstrou conhecimento sobre gestão empresarial e o aplicou na prática? Ele comunicou eficientemente o negócio e sua visão? E, por fim, a empresa mostra potencial de crescimento?

Cronograma

As inscrições podem ser feitas até 28 de setembro por meio deste link. As datas limites para as regiões de Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife ainda estão sendo definidas.

Após a seleção de estudantes por região e em seguida por país, os jovens disputarão a final em abril de 2019, em Macau. O ganhador levará 20 mil dólares; o segundo lugar ganhará 10 mil dólares; e o terceiro, cinco mil dólares.

Além de, é claro, outros benefícios que o dinheiro não pode comprar. No ano passado, Fabianne Kuhn, então estudante do quarto semestre de Ciências da Computação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, representou o Brasil no GSEA, cuja final aconteceu em Toronto (Canadá). Ela é a criadora da Raks, empresa de tecnologia agrícola que otimiza a irrigação por meio de energia solar e diminui o desperdício de água.

Aos 21 anos de idade, Kuhn contou ao GSEA que alguns benefícios obtidos na jornada foram o contato com 55 empreendedores de nacionalidades diferentes, o treinamento do pitch em inglês e o ganho de confiança.