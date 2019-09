Investimento milionário avalia Supermercado Now entre R$ 80 mi e R$ 100 mi

Fica cada vez mais difícil que compras tradicionais fujam do avanço do varejo online — nem mesmo as bananas que você compra no supermercado conseguiram. O Supermercado Now, startup que busca fazer compras de frutas e verduras pela internet ser um processo simples, captou uma nova rodada de aportes para financiar sua expansão.

O negócio foi avaliado entre 80 a 100 milhões de reais após um investimento liderado pela operadora de programas de fidelidade no varejo Dotz, que tem 10 mil trocas por dia e mais de 40 milhões de clientes. O valor exato do aporte está sob confidencialidade, mas foi pouco mais de 10 milhões de reais e se encaixa em uma rodada bridge, a ponte para um futuro aporte série A.

Anteriormente, o Supermercado Now já havia captado 4,3 milhões de reais em aportes. O investimento será usado para manter o crescimento da startup, que está entre 15 e 20% ao mês. O aplicativo de delivery online atinge 22 cidades dos estados de Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em novembro, a Supermercado Now chegará ao Rio de Janeiro. Nos próximos dois anos, espera dobrar o número de cidades e focar especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. Em cinco anos, a projeção é ultrapassar 200 cidades atendidas.

Programa de fidelidade e aplicativo de entrega

Além da injeção de capital, Dotz e Supermercado Now fecharam um acordo para atender mais de 50 varejistas, com vendas anuais de mais de 40 bilhões de reais. “É uma negociação comercial e operacional com o objetivo de que cresçamos mais e juntos”, afirma Marco Zolet, fundador do Supermercado Now.

Por meio da parceria, o programa de fidelidade da Dotz chegará às 31 redes de supermercados e mais de 250 unidades cadastradas no aplicativo de delivery online. Os consumidores poderão acumular pontos da Dotz e inclusive pagarem novas compras com eles. Ao mesmo tempo, o Supermercado Now oferecerá seu aplicativo a mais de 20 supermercadistas atendidos pela Dotz que buscam ter uma frente de delivery online.

Fundada nos anos 2000, a Dotz aumenta a fidelidade e recorrência dos consumidores dos estabelecimentos. Os clientes ganham pontos em compras e os trocam por 50 mil opções de produtos, passagens aéreas, pagamentos de contas, recargas de celular ou entretenimento. Dez mil trocas são feitas diariamente por meio da Dotz, que tem mais de 40 milhões de clientes.

Já o Supermercado Now, criado em 2015, conecta consumidores dos supermercados a compradores pessoais, ou shoppers. Na época, os empreendedores Cristiane Dias, Diego Kawaoka e Marco Zolet olharam para um negócio estadunidense que operava de maneira similar e até hoje faz muito sucesso: o Instacart, avaliado em sete bilhões de dólares.

Marco Zolet, fundador do Supermercado Now

O consumidor descreve sua lista, incluindo quantidade e estado de maturação dos produtos. As compras são feitas no próprio mercado e entregue em domicílio em duas horas ou no horário agendado. A taxa de entrega é integralmente repassada ao shopper, ou comprador autônomo cadastrado no aplicativo. A monetização da Supermercado NOW é feita pela cobrança às redes de supermercado: há uma taxa para cada venda realizada pela plataforma.

O negócio tem 200 mil usuários ativos, que realizam de duas a três compras no mês a um tíquete médio de 250 reais. Agora, terão mais um programa de fidelidade para convencê-los a pedir bananas pelo celular.